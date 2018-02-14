14.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Наци шокированы дерзкой антибандеровской вылазкой в Харькове

В Харькове памятник боевикам УПА неизвестные разрисовали в цвета польского национального флага.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока полиция решает, как квалифицировать происшествие, местные националисты уже нашли виновных.

«Тут находится единственный в восточной Украине памятный знак воинам УПА. Сегодня ночью неизвестные вандалы, а точнее мы знаем, кто это сделал — это сторонники «русского мира», разрисовали табличку в цвета польского флага. В Харькове никогда не было и никогда не будет никаких проблем между украинцами и поляками. Но сторонники сепаратизма делают все, чтобы стравить два народа», — говорится в заявлении группы «Украинский Харьков».