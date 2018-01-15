15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Националисты испугались «реванша олигархических сил» и готовят против него марш

Завтра, 16 января в Киеве пройдет марш и акция у стен Верховной Рады с требованием принять ряд законопроектов, направленных против «колаборации с РФ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-центр национальной инициативы «Стоп Реванш» на своей странице в Facebook.

Во время завтрашнего марша будут требовать от президента Петра Порошенко и парламента принятия законопроектов, которые должны остановить «реванш олигархическо-колониальной системы».

Среди законопроектов, которые, по мнению националистов, должна принять Рада, в частности:

•Проект закона №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях;

•Проекты закона относительно коллаборационизма (ЗП №7425 о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма, ЗП №7426 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно коллаборационизма и усиление ответственности за государственную измену и ЗП №5086 о запрете пропаганды незаконных организаций, созданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей);

•Проект закона №7440 о Высшем антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии;

•Законопроекты об украинском языке, церкви и т. п. для комплексного противодействия влиянию России (ЗП №4511 об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором, ЗП №6623 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей распространения фильмов и другой аудиовизуальной продукции, созданной с участием государства-агрессора, ЗП №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного).

Участники акции также требуют принять санкционные законы против России и ввести санкции против «российских и пророссийских олигархов».

В частности, по их мнению, необходимо привлечь к ответственности бизнесмена Дмитрия Фирташа, экс-главу администрации президента Сергея Левочкина, нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского, лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, олигарха Рината Ахметова и других.

Для этого необходимо принять законопроекты №2509, №2607, №5397, №2624 и №3779.

Марш «Стоп Реванш» начнется завтра, в 9 часов утра возле колонн стадиона «Динамо». Оттуда направятся к стенам Рады, где соберутся в 9:30.

«Мы приглашаем все общественно-политические силы вместе стать к борьбе не только с военным вторжением российской армии и ее наемников, а и к полноценной системной борьбе с российским влиянием в Украине», — пояснили в группе.