24.12.2017, Киев, Михаил Рябов

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Нацистская диктатура: Боевики «Азова» угрожают расправой журналистам в Киеве

Боевики-нацисты из «Азова» в субботу блокировали офис запрещенной после Евромайдана Компартии Украины в Киеве, где, якобы, должно было состояться собрание комсомольцев.

Мероприятие было сорвано. На место прибыла полиция. Во избежание потасовки, участников несостоявшегося собрания эвакуировали на «Скорой».

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«Мы и далее будем продолжать наше наблюдение за ними. В любой форме, в Интернете, не в Интернете. Сегодня их шабаш сорван. И наша цель достигнута. Мы сломали их хребет. Они знают, что мы знаем про них. Они все с открытыми лицами зафиксированы нашими камерами, нашими журналистами. Они будут зафиксированы полицией.

Они понимают, что любая их деятельность, любые разговоры про возобновление Компартии, в Одесской, Харьковской области, — уже прекращается. Мы уже знаем, кто это. И будем действовать решительно. Ни одной скотины из прошлого не может пройти.

Компартия была запрещена и будет запрещена. И ни одно отделение – комсомол, пионеры или октябрята – не имеют права действовать на Украине. Они несут антиукраинскую идею. Они создают плацдарм для наступления российской власти, военных…

Мы посмотрим сегодня СМИ, российские, промониторим, осмелятся ли они что-то дать или не осмелятся. Если осмелятся – мы вычислим и журналистов, которые тут были. Мы найдем каждого, кто помогает агрессору – РФ», — сказал представитель нацистов Александр Алферов.