19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вандализм, Галичина, Местная власть, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Пропаганда, Скандал, Украина

Нацисты радуются: мэрия Львова анонсировала снос 20-метровой стелы монумента советским воинам


На Украине продолжается открытое и циничное глумление над памятниками победителям гитлеровского фашизма. 30-метровую стелу недавно оскверненного вандалами из группировки «ОУН» советского Монумента Славы «Победителям над нацизмом» во Львове демонтируют в ближайшее время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сегодня заявил заместитель мэра Львова.

Информацию тут же обнародовали на своем паблике в соцсети неонацисты из скандально известной группировки С14, прошлой осенью уже требовавшие от городских влас тей Львова уничтожить неугодный им памятник. Тогда же в горсовете создали рабочую группу по вопросу демонтажа монумента и частично демонтировали его.

Интересно, что все это происходит вопреки украинскому законодательству. Монумент не подпадает под закон о декоммунизации, однако он не нравится современным львовским последователям Гитлера.

На верхнем снимке: изуродованный нацистами постамент монумента воинам ВОВ, Ниже — видео вандализма.


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