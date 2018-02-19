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Нацисты радуются: мэрия Львова анонсировала снос 20-метровой стелы монумента советским воинам
На Украине продолжается открытое и циничное глумление над памятниками победителям гитлеровского фашизма. 30-метровую стелу недавно оскверненного вандалами из группировки «ОУН» советского Монумента Славы «Победителям над нацизмом» во Львове демонтируют в ближайшее время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сегодня заявил заместитель мэра Львова.
Информацию тут же обнародовали на своем паблике в соцсети неонацисты из скандально известной группировки С14, прошлой осенью уже требовавшие от городских влас тей Львова уничтожить неугодный им памятник. Тогда же в горсовете создали рабочую группу по вопросу демонтажа монумента и частично демонтировали его.
Интересно, что все это происходит вопреки украинскому законодательству. Монумент не подпадает под закон о декоммунизации, однако он не нравится современным львовским последователям Гитлера.
На верхнем снимке: изуродованный нацистами постамент монумента воинам ВОВ, Ниже — видео вандализма.
Метки: Вандализм, Львов, местная власть, монумент "Победителям нацизма", Нацисты, С14
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