13.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Над украинской «элитой» навис американский кнут

Над украинскими олигархами навис «американский кнут» — США в любой момент грозят заморозить все их иностранные активы, если самостийные миллиардеры не будут демонстрировать полную покорность хозяину.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, причем арестованы активы и средства украинских олигархов будут не только в США, а и в других странах.

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«У Штатов очень интересное законодательство. Если хоть доллар попал в США, и есть подозрение, что средства были в результате коррупционных схем, незаконных схем, они могут начать следствие и начать арестовывать имущество и в других странах.

Американцы все сильнее заносят кнут над нашей элитой. Они, начиная с «панамского досье», дают понять: «ребята, мы про вас все знаем, у нас есть к вам серьезные вопросы, вы не выполняете нашу просьбу об антикоррупционом суде. Не удивляйтесь тому, что будет дальше». Вот примерно их разговор», — заявил Джангиров.