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«Нафтогаз Украины» услышал в Германии свой похоронный марш
Разрешение Германии на прокладку в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2» показывает, что у Киева практически не остается времени, чтобы остановить реализацию этого проекта.
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Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Очередной звоночек для всех нас (включительно со специалистами создания конвеерных рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — признал Коболев.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина, сама того не желая, проинвестировала строительство «Северного потока-2».
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