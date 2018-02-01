01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Украина

«Нафтогаз Украины» услышал в Германии свой похоронный марш


Разрешение Германии на прокладку в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2» показывает, что у Киева практически не остается времени, чтобы остановить реализацию этого проекта.

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Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Очередной звоночек для всех нас (включительно со специалистами создания конвеерных рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — признал Коболев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина, сама того не желая, проинвестировала строительство «Северного потока-2».

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