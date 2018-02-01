01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

2 655 просмотров

«Нафтогаз Украины» услышал в Германии свой похоронный марш

Разрешение Германии на прокладку в своих территориальных водах газопровода «Северный поток-2» показывает, что у Киева практически не остается времени, чтобы остановить реализацию этого проекта.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Очередной звоночек для всех нас (включительно со специалистами создания конвеерных рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало», — признал Коболев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина, сама того не желая, проинвестировала строительство «Северного потока-2».

Читайте также: «Готовимся к худшему»: «Нафтогаз Украины» капитулировал перед «Северным потоком-2».