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Нагнули «агрессора» на 60 миллиардов — на Украине захлебываются от восторга после Стокгольмского арбитража
На Украине планируют выработать свою дальнейшую энергетическую стратегию, когда ознакомятся с полным текстом последнего решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».
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Так, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой «Нафтогаза» сказал, что принято «историческое решение».
Также Порошенко уверяет, что 2,5 миллиарда долларов, которые остался должен «Газпром», будут «немедленно переведены на счет» «Нафтогаза». При этом президент сказал, что «победа достигнута благодаря слаженной работе менеджемента «Нафтогаза», правительства и президента.
«А уже когда разберемся с 1000 страницами текста, будем смотреть относительно нашей дальнейшей энергетической стратегии», — добавил Порошенко.
В свою очередь председатель парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что победа в арбитраже произошла благодаря правительству Арсения Яценюка, которое в 2014 году начало это дело.
По словам политика, решение Стокгольмского арбитража стало «очередным поражением Кремля».
«Благодаря двум победам в Стокгольмском арбитраже Украина сэкономила более 60 миллиардов долларов. Такой выигрышной суммы у страны-агрессора в мире ещё не было», – заявил Бурбак.
Метки: Максим Бурбак, Петр Порошенко, Стокгольмский арбитраж
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