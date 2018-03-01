01.03.2018

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Нагнули «агрессора» на 60 миллиардов — на Украине захлебываются от восторга после Стокгольмского арбитража

На Украине планируют выработать свою дальнейшую энергетическую стратегию, когда ознакомятся с полным текстом последнего решения Стокгольмского арбитража по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».

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Так, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с главой «Нафтогаза» сказал, что принято «историческое решение».

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Также Порошенко уверяет, что 2,5 миллиарда долларов, которые остался должен «Газпром», будут «немедленно переведены на счет» «Нафтогаза». При этом президент сказал, что «победа достигнута благодаря слаженной работе менеджемента «Нафтогаза», правительства и президента.

«А уже когда разберемся с 1000 страницами текста, будем смотреть относительно нашей дальнейшей энергетической стратегии», — добавил Порошенко.

В свою очередь председатель парламентской фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что победа в арбитраже произошла благодаря правительству Арсения Яценюка, которое в 2014 году начало это дело.

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По словам политика, решение Стокгольмского арбитража стало «очередным поражением Кремля».

«Благодаря двум победам в Стокгольмском арбитраже Украина сэкономила более 60 миллиардов долларов. Такой выигрышной суммы у страны-агрессора в мире ещё не было», – заявил Бурбак.