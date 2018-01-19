19.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Накануне 18 марта Порошенко может бросить против России 200-тысячную армию

Закон «о деоккупации Донбасса» принимался целенаправленно, чтобы его положения можно было применить непосредственно перед президентскими выборами в России. Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил политолог Алексей Мартынов.

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«Я совершенно не исключаю, что ближе к российским выборам, опираясь на этот закон, Киев устроит не просто обострение на линии соприкосновения, а разморозку полноценного конфликта, как в 14-15 годах. Перед Россией будет стоять сложный выбор. Мы не сможем не вмешаться. А с другой стороны, нашему политическому классу в этот момент будет не до чего. Нужно думать, как действовать, если события пойдут по такому сценарию», — сказал Мартынов.

Он полагает, что закон принимался непросто, потому, что многим депутатам, понимавшим, к чему это приведет, было «страшновато», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня у Порошенко как у верховного главнокомандующего появилась опция в любой момент поднимать под ружье всю 200-тясячную армию и направлять туда, куда ему заблагорассудится», — сказал Мартынов.