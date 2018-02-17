17.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Киев, Общество, Политика, Россия, Украина

Нападение на Россотрудничество в Киеве опровергает ложь Порошенко в Мюнхене — политолог


Стоит ожидать, что последнее нападение наци-радикалов на офис Россотрудничества в Киеве станет поводом для заявления Министерства иностранных дел РФ, а украинский посол в Москве будет вызван для вручения ему ноты.

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Так прокомментировал «ПолитНавигатору» инцидент в Киеве политолог Алексей Мартынов.

«Важно отметить, что это произошло в тот момент, когда в Мюнхене проходит конференция по безопасности и сотрудничеству и выступает, в том числе, украинский президент, рассказывает о том, как он привержен миру и какие плохие русские, которые проводят агрессивную политику в отношении соседней Украины, а здесь мы видим прямо противоположную картину. В этом смысле не очень ясно, как он будет оправдываться, в том числе, и перед западными партнерами», — заявил Мартынов.

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