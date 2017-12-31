31.12.2017, Киев, Семен Дорошенко

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Нардеп от блока Порошенко предложил отменить на Украине пенсии и зажить по-азиатски

В случае отмены пенсии у украинцев появится возможность больше зарабатывать, а дети смогут сами позаботиться о своих родителях.

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Такое заявление сделал народный депутат Украины от БПП Алексей Мушак в интервью телеканалу NewsOne.

«Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет — по одной простой причине — мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться. Поэтому мы принимаем сейчас непростые решения, чтобы наше поколение имело обеспеченную старость», — пояснил политик.

По мнению Мушака, черехз несколько лет после отмены пенсий, Украина обязательно изменится к лучшему.

«Это такое украинское ноу-хау. Но моя позиция следующая: я бы честно и искренне признался, что мы можем себе позволить, а что нет, и исходил бы от того, что мы можем жить по средствам. Это лучший праздник для финансового оздоровления. И через несколько лет у нас бы ситуация действительно изменилась к лучшему», — отметил нардеп.

Нардеп от БПП предложил азиатский вариант решения финансового положения на Украине.

«Очевидно же, что даже при увеличении пенсий все равно дети должны помогать своим родителям, для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Но это больше азиатский подход — отмена пенсий в обмен на экономический рост», — заявил политик.

Он отметил, что дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов, а деньги на него берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы.

Напомним, в рамках пенсионной реформы в Украине повысят необходимый для получения права на пенсию страховой стаж.