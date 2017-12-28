28.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов

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Нарушая «Новогоднее перемирие», ВСУ снова обстреляли окраину Донецка

Украинская сторона продолжает срывать «Новогоднее перемирие». Так, сегодня днём ВСУ выпустили 11 мин в направлении посёлка Трудовские.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник вновь нарушил объявленное перемирие. В 13.55, в направлении посёлка Трудовские с позиций 30 омбр ВСУ выпущено 11 мин.

Приказ на открытие огня отдал военный преступник Гараз И.В.

Призываем Миссию ОБСЕ зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и напомнить украинской стороне о взятых на себя обязательствах», − заявили в МО ДНР.