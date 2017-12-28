 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
28.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
  641 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Происшествия, Украина

Нарушая «Новогоднее перемирие», ВСУ снова обстреляли окраину Донецка


Украинская сторона продолжает срывать «Новогоднее перемирие». Так, сегодня днём ВСУ выпустили 11 мин в направлении посёлка Трудовские.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник вновь нарушил объявленное перемирие. В 13.55, в направлении посёлка Трудовские с позиций 30 омбр ВСУ выпущено 11 мин.

Приказ на открытие огня отдал военный преступник Гараз И.В.

Призываем Миссию ОБСЕ зафиксировать данный факт нарушения режима тишины со стороны украинского военного командования и напомнить украинской стороне о взятых на себя обязательствах», − заявили в МО ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть