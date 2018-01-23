23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Общество, Политика, Права человека, Украина, Финансы

Нарушения прав человека обошлись Украине в 1,5 миллиарда гривен по искам граждан в ЕСПЧ


Украина с 2014 по 2017 года выплатила своим гражданам 1,5 млрд гривен по решениям Европейского суда по правам человека, передает корреспондент «ПлолитНавигатора».

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Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.

«На сегодняшний день мы не имеем просроченных задолженностей по делам ЕСПЧ», — заявила Бернацкая.

Замглавы Минюста уточнила, что Украина выплатила своим гражданам около 1,5 млрд гривен по решениям ЕСПЧ, выплаты происходят в установленный законодательством срок — 3 месяца.

По словам Бернацкой, Минюст подал в Генеральную прокуратуру 823 заявления относительно нарушений в делах, которые затем были рассмотрены Евросудом. Также Министерство будет взыскивать выплаченные суммы с предприятий, действия которых повлекли нарушения прав человека.

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