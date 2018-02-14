14.02.2018

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Нас ненавидит Минстець! «ПолитНавигатору» — четыре года

«ПолитНавигатор» отмечает 4-летие с начала работы: 15 февраля 2014 года на сайте была опубликована первая новостная заметка – экстренный репортаж Сергея Рулёва о разгоне боевиками Евромайдана группы жителей Киева, требовавших разобрать баррикады и освободить Крещатик.

К слову, именно наш ресурс имеет непосредственное отношение к возникновению популярного термина периода Крымской весны 2014 года — «Вежливые люди». Этот факт признают даже такие информационные монстры, как ВВС. 28 февраля «ПолитНавигатор» первым рассказал, что аэропорты Симферополя и Севастополя взяли под контроль вооруженные люди, которые «вежливо попросили выйти» украинских силовиков.

В итоге, как писал журналист Олег Кашин, эта новость «ПолитНавигатора» вошла в историю и появился термин «Вежливые люди», которому довелось «обогатить русский язык новым устойчивым выражением».

Сегодня ежедневная аудитория «ПолитНавигатора» составляет 60-70 тысяч человек, которые просматривают 300-400 тысяч страниц в сутки. В январе 2017 «ПолитНавигатор» вошел в ТОП-30 наиболее цитируемых ресурсов Рунета. В социальных сетях и видеохостинге Youtube на страницы сайта подписано около 80 тысяч человек. В июне за критику режима Петра Порошенко власти Украины внесли «ПолитНавигатор» в список запрещенных новостных изданий.

Коллектив «ПолитНавигатора» принимает поздравления от друзей – известных политиков, экспертов и коллег-журналистов.

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Анатолий Шарий, медиа-эксперт:

«Я поздравляю издание «ПолитНавигатор». И, несмотря на то, что, я думаю, что у нас, всё-таки, немного разные зрительские аудитории, я должен признать, что бывали случаи, и они были довольно-таки нередкими, когда я узнавал что-то интересное именно на страницах «ПолитНавигатора». Или обратное: все молчали или ещё не доскакали до этой новости, а она уже была на «ПолитНавигаторе», и ещё и сопряжённая с видео. Ещё я должен заметить, что руководитель «ПолитНавигатора» – это тот человек, который брал у меня интервью в то время, когда я только покинул пределы своей благословенной Родины, пытаясь выжить. Тогда это были «два голоса среди молчания», потому что среди всеобщей тишины этот человек брал у меня интервью, чтобы поддержать. Крутым и по-крутому возвращается! Я думаю, что у вас всё будет прекрасно».

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Константин Затулин, первый зампредседателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ:

«Примите искренние поздравления от меня и коллектива Института стран СНГ с четырехлетием вашего агентства! За время своей деятельности «ПолитНавигатор» зарекомендовал себя как надежный источник оперативной информации и занял достойную нишу в информационном поле русскоязычного сегмента СМИ. Отдельно хотелось бы отметить наше взаимное и плодотворное сотрудничество. Уверен, что верность профессиональному долгу, объективность и ответственность перед читателями останется главным ориентиром вашей работы. Желаю вам успешной и творческой деятельности!».

Алексей «Лексус» Столяров, пранкер:

«Я всегда читаю «ПолитНавигатор», он аккумулирует те новости, которые для меня представляют ценность. При этом он всегда на высоте в плане оперативности. Желаю процветания и успехов ресурсу, долгих лет работы на благо нашей русской мечты».

Олег Царев, экс-депутат Верховной Рады:

«Я от всей души, всего сердца поздравляю с Днём Рождения вашу редакцию, ваше новостное агентство. Весь ваш коллектив. Желаю плодотворной работы. Желаю доработаться до победы. Вы у всех нас, «сепаратистов» и «террористов», вы – флаг, за которым мы идём! Навигатор, который показывает курс. Счастья, любви, здоровья всем вам. Будем вместе рулить!».

Олег Бондаренко, политолог, Фонд прогрессивной политики:

«ПолитНавигатор» — это боевой листок необъявленный войны с украинским национализмом и человеконенавистнической идеологией Бандеры. Должен сказать, что как боевой листок «ПН» скоро уже пятый год со дня своего основания умудряется держать на высоте напряжение и своими текстами заинтересовывать аудиторию, которой могут позавидовать многие другие информагентства с гораздо большими возможностями. Ежедневная аудитория «ПолитНавигатора» насчитывает до 100 тысяч человек. Это очень достойный показатель. «ПолитНавигатор» регулярно цитируется ведущими российскими СМИ. Скоро студенты журфаков будут защищать дипломы диссертации по материалам «ПН». Так держать, весь коллектив «ПолитНавигатора! Вы — прирожденные журналисты и великолепные мастера своего жанра. Ура!».

Андрей Козенко, депутат Госдумы:

«С Днём рождения, «ПолитНавигатор!» Один из самых ярких и провокационных Интернет-порталов, который не боится откровенно рассуждать на тему политики в России и на Украине. Ровесники Крымской весны, за четыре года существования и активного развития вы полностью оправдали своё название. Вы действительно стали главным навигатором во время не только информационной, но и реально идущей войны в Донбассе. Вы помогаете отличить правду от лжи, обнажая не всегда приглядную суть происходящего. А ваши меткие комментарии всегда попадают в цель. От всей души желаю всему коллективу «ПолитНавигатора» творческих успехов, острого пера, вдохновения и целеустремлённости!».

Денис Денисов, политолог, Институт миротворческих инициатив:

«В очень ответственное время «ПолитНавигатор» начал свою деятельность. Как мы знаем, это было накануне госпереворота на Украине, накануне того, как Крым ушел домой. В этом отношении «ПолитНавигатор» остается одним из наиболее последовательных информационных ресурсов, который оперативно, часто достаточно резко, но совершенно по делу оценивает текущую ситуацию.

На площадках «ПолитНавигатора» ведущие эксперты могут вести совершенно открыто дискуссии, что отличает его, в частности, как и крымский ресурс, и русский ресурс, от тех ресурсов Украины, которые достаточно часто с нападками выступают в адрес «ПолитНавигатора».

Ну и самая лучшая оценка деятельности всей вашей команды — это то, что ни один список, ни одно сообщение наших «украинских партнеров», которые занимаются средствами массовой информации, и которые говорят что-то о ресурсах России, ресурсах, которые критикуют украинскую власть, не проходит без того, чтобы там был упомянут «ПолитНавигатор».

В настоящее время это самая лучшая демонстрация и самая лучшая оценка той профессиональной работы, которую вы делаете».

Армен Гаспарян, политический обозреватель:

«Четыре года правды о преступлениях киевских властей на Донбассе и об унижении граждан Украины. Если бы меня попросили в одном предложении охарактеризовать сайт «ПолитНавигатор» — точнее бы не сформулировал. Коллектив издания в кратчайшие сроки сделал его авторитетным и оперативным изданием, в котором с удовольствием публикуются многие мои друзья и коллеги. Я поздравляю «ПолитНавигатор» с днем рождения и желаю победы. Все мы прекрасно знаем, что это значит».

Дмитрий Белик, депутат Госдумы:

Алексей Мартынов, политолог, Международный Институт новейших государств:

«18 марта в Крыму пройдут первые в новейшей истории выборы Настоящего Президента. И в этот день вся страна отметит 4-летие Возвращения Крыма в Родную Гавань. Как все изменилось и какое это чудо!… 15 февраля – четыре года информационному сайту «ПолитНавигатор» — это те люди, кто описывал и приближал Крымскую весну, кто сегодня на боевом информационном посту стоит на рубеже фейк-пропаганды беспокойных соседей. Вроде не юбилей, но очень хотелось поздравить отважный коллектив выдающихся профессионалов! Новых побед!».

Олег Крючков, руководитель корпункта НТВ в Крыму:

«ПолитНавигатор»… Веха серьезная. Сборище настоящих мужиков, хотел написать «украинцев», но это не так… «ПолитНавигатор» — это наша Одесса, Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон. Это Новороссия во всем ее многообразии! Ребята, я вас очень люблю и всегда с удовольствием читаю. И, надеюсь, уже очень скоро зайду на чашечку кофе в вашу новую киевскую редакцию».

Андрей Бабицкий, военкор:

«Четыре года – замечательный срок. Продержаться столько времени в крайне сложных обстоятельствах войны – нелёгкая задача. На мой взгляд, сайту «ПолитНавигатор» это удалось и, как я думаю, ему также удалось стать многофункциональным. Это, с одной стороны, боевой листок, который служит интересам защитников Новороссии, информируя их об оперативном режиме, обо всём том важном, что происходит в этом охваченном войной пространстве. С другой стороны, что очень важно, он даёт возможность понимать события, потому что обращается к экспертам, тоже очень оперативно, представляет разные точки зрения на те или иные события. То есть, в этом потоке информации у нас появляется возможность не просто следить за картинками, за этим постоянно меняющемся калейдоскопом, а ещё и формировать некое пространство понимания происходящего. Это крайне важно. То есть, я хочу сказать, что, на мой взгляд, «ПолитНавигатор» вполне состоялся, и в этом формате он может продолжать существовать и дальше. И это очень удобный помощник для людей, которые неравнодушны, для людей, которые хотят, чтобы эта война завершилась нашей победой. Это боевой друг и товарищ».

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Владимир Корнилов, политолог, Центр евразийских исследований:

«От всей души поздравляю сайт «ПолитНавигатор» с Днем рождения. Честно говоря, настолько свыкся с тем, что ваш сайт является неотъемлемой частью общероссийского информпространства, что не поверил сначала, когда мне напомнили ваш возраст — был уверен, что вам уже лет десять, не меньше ))) Всегда рад сотрудничеству с вами. Надеюсь на взаимность! Здоровья вашему сайту, долгих лет жизни и процветания».

Александр Чаленко, журналист издания Украина.Ру:

«С удовольствием поздравляю, коллектив сайта «ПолитНавигатор», так и его бессменного главного редактора Сергея Степанова с четырехлетием сайта! Вне всякого сомнения, издание заслужило то уважение, которым оно пользуется на просторах Русского мира. Оно, рожденное Русской весной 2014 года, всегда стоит на боевом информационном ватническом посту. Мне это все вдвойне приятно, потому что и я как автор сайта являюсь причастным к тому, что ПолитНавигатор стал мощным русским изданием. Обожаю читать ленту ПолитНавигатора. Мне нравятся, как сами материалы, так и их оперативность. Обожаю видеоразговоры с известными личностями одесского гонзожурналиста Валика Филиппова, и его великолепные эссе. Обожаю время от времени появляющиеся статьи одесситки Тани Геращенко и харьковчанина Кости Кеворкяна. В общем, сто лет жизни и творчества ПолитНавигатору и его коллективу».

Юрий Кот, тележурналист, экс-ведущий киевского Антимайдана, «Комитет спасения Украины»:

«Хочу поздравить замечательное издание «ПолитНавигатор», которое будет праздновать своё четырёхлетие. Серёжа Степанов, мы с тобой, к счастью, знакомы уже достаточно давно, я всегда искренне радовался твоим успехам и достижениям твоей команды, и всегда печалился, когда что-то не получалось.

Времена были разные. Проходили мы с тобой через многое. Мы, может, и не являемся игроками одной команды, но мы с тобой и с твоими ребятами – товарищи по духу. Низкий тебе поклон за всё, что ты делаешь. Вы реально стали одним из мощных орудий борьбы за правду. Мне очень нравится, что на страницах издания вы стараетесь максимально придерживаться объективности, не выпячивая этого и не называя себя «единственно верным источником». При этом вы прекрасно отдаёте себе отчёт в том, что это – война, и на ней мы воюем всеми доступными способами. Вы часто и густо позволяете себе не идти на компромисс с совестью, это тоже достойно уважения.

Процветания вам, ребята. Так получилось, что ваша годовщина фактически совпала с годовщиной переворота на Украине. Эти четыре года показали, кто есть кто. Я знаю, что у команды «ПолитНавигатора» и лично у Серёжи Степанова было много разных возможностей вести себя как обычный мерзавец – поливать грязью других и на этом фоне возвеличиваться. Вы же на это не шли, за что вам низкий поклон и благодарность.

С днём рождения вас, дай Бог вам здоровья и процветания.

Я очень надеюсь, что со временем ситуация изменится, а она уже меняется по Украине, вы будете одним из флагманов журналистики — просто потому, что по-другому быть не должно».

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Андрей Сафонов, депутат парламента Приднестровья:

«Я не раз выступал на страницах «ПолитНавигатора», обсуждая самые разные темы. Казалось бы, всего ничего существует агентство, но сколько за это время животрепещущего нашло своё место на сайте его! «ПолитНавигатор» всегда боевит, всегда чётко обозначает свою позицию, и это хорошо на фоне тех, кто играет в псевдообъективность. Сейчас такое время, когда каждый должен определиться со своими взглядами, а для этого необходимы такие СМИ, на которые бы равнялись носители тех или иных идей. «ПолитНавигатор» — именно такое СМИ. Наконец, у агентства всегда большая новостная лента, которая без перерыва обновляется. И аналитика находит на сайте своё достойное место. А кто не знает из пишущей братии, что порой трудно в масс-медиа совместить сообщения о тех или иных фактах и их трактовку?! В эти славные дни я поздравляю Сергея Степанова и весь коллектив «ПолитНавигатора» с праздником и желаю крепкого здоровья, лёгкого пера, независающих компьютеров, обильного стола и высоких гонораров! И пусть самое лучшее, что только может быть, достанется семьям журналистов, радующих читателей своими материалами!».

Даниил Безсонов, начальник пресс-службы ВС ДНР:

«Сегодня интернет-изданию «ПолитНавигатор» исполнилось четыре года. Хотелось бы отметить высокий уровень этого издания. Я сам регулярно пользуюсь этим изданием, читаю, просматриваю, когда хочу знать свежие, правдивые новости. Хотелось бы пожелать сотрудникам «ПолитНавигатора» творческих успехов, продолжать в том же духе и, конечно, поскольку основная тема – война на Донбассе, пожелать всем мира, мирного неба, многих лет жизни и крепкого здоровья. Сил и терпения, оставаться таким же независимым и объективным информационным изданием».

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Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР:

«Хочу поздравить сайт «ПолитНавигатор», у них сегодня 4 года. Этот сайт зарекомендовал себя как оперативный новостной портал, на котором предоставлены новости про Новороссию, про Украину, про Россию, про Крым – всё то, что стало нас интересовать, начиная с 2013 года, со времён майдана. Я хочу сказать, что сайт достаточно успешно себя позиционирует в виде коротких, хлёстких новостей. Я желаю всяческого успеха руководству, сотрудникам. Всего вам хорошего, растите, будем с вами».

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Мирослав Руденко, депутат Народного совета ДНР:

«Поздравляем интернет-издание «ПолитНавигатор» с очередной годовщиной со дня основания. Дело в том, что за эти четыре года была проделана огромная работа. Я помню сообщения ещё периода начала Русской весны, потом 2014 год. То есть, огромная работа была проделана журналистами «ПолитНавигатора» по освещению событий у нас в Донбассе, на Украине, по донесению правды максимально широкой аудитории. Насколько мне известно, сайт достаточно популярный, причём его читают и на оккупированной Украиной территории, что очень важно. Замечательно, что, благодаря оперативной работе, точному выделению главной мысли выступающих, люди всегда имеют максимально объективную, широкую информацию. Все последние события, которые происходят у нас на Донбассе и в любом другом регионе, в основном, конечно, Русского мира, быстро доходят до читателя новостной ленты. Всегда можно быть информированным, политически грамотным. Кстати, зачастую очень интересные аналитические материалы. Так что, желаю успеха, желаю роста аудитории, чтобы ваш сайт, ваши материалы меняли сознание на той территории. Чтобы люди, в конце концов, поднимались для того, чтобы изменить мир к лучшему на территории бывшей Украины, для того, чтобы нивелировать итоги госпереворота, который там произошёл в феврале. Спасибо вам за вашу работу».

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Конрад Рекас, Польский журналист и аналитик, председатель ассоциации «Реституция Кресов»:

«В настоящее время мы все плаваем в опасных и плохо известных водах. Не всегда у нас смелые и решительные капитаны. В этой ситуации хорошо информированный навигатор является самым важным.

Но без метафор. Это тривиально, но в настоящее время информация — это оружие, а манипуляция — одна из самых больших угроз для личности и общества. Людей, которые недостаточно осведомлены, легче делить, легче пугать. Мы живем в мире лжи, и я особенно вижу это из Польши. Не случайно, что поляки всю реальную информацию о ситуации в Украине, России и наших взаимоотношениях берут в основном из таких порталов, как ПолитНавигатор. Правда, даже самая сложная — лучше, чем мошенничество наших общих врагов. Мы, славяне, должны ладить с собой, без посторонних. Даже если мы иногда спорим — мы всегда узнаем, что нас связывает.

Я также ценю ПолитНавигатор для современности, для четкой формы. Я — журналист с более чем 21-летним опытом, и я знаю, насколько важно писать и говорить с людьми понятным образом. Я восхищаю работой моих коллег из ПолитНавигатора, поздравляю их с четырьмя годами успехов. Истина победит!».