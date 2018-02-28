28.02.2018, Киев, Михаил Рябов
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ЖКХ, Украина, Экономика коллапса

Наскакали: Температура в квартирах Киева опустилась до 12 градусов


В результате экономии дефицитного угля температура в квартирах Киева опускается до 12 градусов, при этом жители украинской столицы продолжают получать огромные счета за коммунальные услуги.

Об этом сообщает в своем блоге представитель партии «Социалисты» Денис Жарких.

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«В моей квартире температура 12 (когда-то было 22). Счет за комуслуги 5000. Это все, что нужно знать об этой власти. Она дорогая и неэффективная. Держится только благодаря военной истерии и террору», — написал Жарких.

С 1 января 2018-го минимальная зарплата на Украине составила 3723 грн в месяц.

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