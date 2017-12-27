27.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Навальный предложил студентам провести зимние каникулы в СИЗО

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которому ЦИК отказал в регистрации как кандидату на пост президента из-за судимости, призвал своих сторонников выйти на акции протеста 28 января, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы не можем давить на них в ходе предвыборной борьбы, значит, будем давить тем, что не пойдем на выборы. Нам нужна всероссийская уличная акция и не одна», — заявил Навальный на своем канале на Youtube.

Он называет себя «главным конкурентом» президента РФ Владимира Путина, который якобы запретил регистрировать Навального, потому что боится проиграть. Согласно опросу Gallup, у рейтинг оппозиционера составляет 3%. Путину доверяет более 80% населения России, более 60% готовы за него проголосовать.

«Если мы предполагаем, что без Навального бабы не рожают, Земля не вертится, с коррупцией никто не борется, страна не живет, тогда, конечно, без него никуда. Мик Джаггер собрал бы больше людей, но то, что делаете вы, Алексей, вызывает у всех дрожь в коленках», — прокомментировал заявление оппозиционера известный журналист Максим Шевченко.

Предстоящие акции Навальный не намерен согласовывать с органами власти, его штабы ограничатся двумя уведомлениями. Поскольку оппозиционера поддерживают в основном студенты младших курсов, дата, видимо, выбрана с расчетом их графиков: зимние сессии в вузах уже закончатся, но на каникулы ребята еще не разъедутся. Таким образом, оппозиционер дает возможность своим последователям отбыть возможные административные сроки без ущерба для учебы.