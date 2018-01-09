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Навальный признался, что его слушают только бездельники
Российский оппозиционер Алексей Навальный признался, что его сторонники смотрят его выступления в Интернете во время рабочего дня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом он сказал во время рекламной паузы на радио «Эхо Москвы», трансляция из студии на Youtube в это время не отключалась.
«Я выхожу в эфир в полдевятого, когда вся Сибирь отвалилась, и даже на Урале поздно. Чаще всего люди на следующее утро проснулись, пришли на работу, взяли наушники и начали смотреть Youtube. Это важнее, чем любая работа. Если они смотрят мой эфир в рабочее время, они молодцы», — сказал Навальный.
Оппозиционер утверждает, что основное ядро его сторонников – люди от 25 до 34 лет.
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