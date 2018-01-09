09.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Навальный признался, что не собирался в президенты

Российский оппозиционер Алексей Навальный признался в эфире радио «Эхо Москвы», что его намерение принять участие в президентской кампании, о котором он заявляет уже год, было всего лишь «явно декларируемой целью», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поняли, что они не хотят меня пускать на выборы, еще в 2012 году, когда они навозбуждали против меня уголовных дел и сразу приняли закон, по которому осужденным нельзя баллотироваться. Мы декларировали, что попытаемся развить такого уровня политическое давление, что они будут вынуждены меня пустить на выборы. Возможно, мы развили слишком большое давление, их ужаснули масштабы нашей кампании, и это сыграло против нас», — сказал Навальный.

Он также признался, что даже не следил за ходом судов, на котором его адвокаты пытались оспорить решение ЦИК РФ, отказавшей Навальному в регистрации как кандидату.

«Не ходил ни на один суд. Когда была апелляция, даже не следил за ней. Наши юристы сделали отличную работу, но это люди…, которые в советские годы сажали за антисоветскую деятельность, у меня нет ни малейших иллюзий относительно Верховного и Конституционного судов», — сказал Навальный.