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11.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Выборы, Компромат, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина

Навальный рассказал о «новогодних халтурах» Собчак


Оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК РФ не зарегистрировал как кандидата в президенты, обрушился с критикой на телеведущую Ксению Собчак, которую, напротив, зарегистрировали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До конца сбора подписей осталась пара недель, а Ксения Анатольевна Собчак проводит на Бали корпоратив для миллионера Александра Рослякова вместо того, чтобы собирать подписи за свое выдвижение в президенты. Правда, в своем инстаграме Ксения сообщила что летит на жаркие переговоры по фандрайзингу. А заодно ругает в твиттере Ройзмана за то, что он обижает «конкретных людей, которые днями на морозе занимаются сбором».
Обижают ли сборщиков Ксении Собчак ее левые халтуры во время президентской кампании, «кандидат в «президенты»» не уточняет», — написал Навальный в своем телеграмм-канале.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», сам Навальный после того, как его не зарегистрировали, призвал сторонников бойкотировать президентские выборы.

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