 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Москва, Елена Острякова
  1 481 просмотров
Выборы, Мнение, Общество, Политика, Россия, СМИ, Украина

Навальный высмеял шансы Собчак в прямом эфире


Российский оппозиционер Алексей Навальный рассмеялся в прямом эфире радио «Эхо Москвы», когда услышал социологический прогноз «Левада-центра» о том, что Ксения Собчак может набрать на президентских выборах 7% голосов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

«Это смешно. Слушайте, 7% получил Прохоров в 12-м году, когда было воодушевление, и люди ходили на выборы. Потом стало очевидно, как нас обманули с этим Прохоровым, какой это все было чушью. У всех кандидатов, за исключением Жириновского и Грудинина, никаких даже шансов нет получить больше 5%», — сказал Навальный.

Он прогнозирует, что Владимир Путин наберет на предстоящих выборах 73-76%, , Павел Грудинин – 10-12%, Владимир Жириновский – 10-13%. Либеральным кандидатам Собчак и Явлинскому Навальный дает не более 1-2,5%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть