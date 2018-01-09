09.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Навальный высмеял шансы Собчак в прямом эфире

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассмеялся в прямом эфире радио «Эхо Москвы», когда услышал социологический прогноз «Левада-центра» о том, что Ксения Собчак может набрать на президентских выборах 7% голосов.

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«Это смешно. Слушайте, 7% получил Прохоров в 12-м году, когда было воодушевление, и люди ходили на выборы. Потом стало очевидно, как нас обманули с этим Прохоровым, какой это все было чушью. У всех кандидатов, за исключением Жириновского и Грудинина, никаких даже шансов нет получить больше 5%», — сказал Навальный.

Он прогнозирует, что Владимир Путин наберет на предстоящих выборах 73-76%, , Павел Грудинин – 10-12%, Владимир Жириновский – 10-13%. Либеральным кандидатам Собчак и Явлинскому Навальный дает не более 1-2,5%.