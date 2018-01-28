28.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Мнение, Общество, Политика, Украина

Назойливые предложения «дружить против России» отталкивают от Украины соседей


Украина превращается большой раздражитель на международной арене, назойливо предлагая странам-соседям «дружбу против России».

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, украинские делегации в международных организациях вносят постоянный дискомфорт.

«Происходит изменение отношения. Наша делегация, которая состоит из агрессивно настроенных националистически настроенных членов, у меня такое впечатление, что сегодня наша делегация — это большой раздражитель для Совета Европы. Тактика, как мы себя ведем, она не совсем правильная. Я назову один пример — Румыния в 94-м году очень хотела попасть в пакет тех, кого принимали в НАТО в 97-м году. И они так сильно пропихивали эту идею, что всем надоело. Я свидетель того был, как американцы, европейцы, видя, что там румынский посол или министр, они его оббегали, говорят: «опять про НАТО будут говорить… Вот, сегодня то, что я вижу — эти демарши на сессии ПАСЕ, постоянные заявления, постоянное внесение какого-то дискомфорта в работу организации, оно отталкивает уважение депутатов ПАСЕ от нашей делегации», — заявил Кожара.

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