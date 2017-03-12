24.12.2017, Горловка, Анастасия Самойлова, Александр Гусар

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Назван поселок, ставший костью в горле «Правого сектора»

На протяжении последней недели в военных сводках то и дело твердили о занятии ВСУ посёлков Металлист и Гладосово, что привело к небывалому обострению обстановки вокруг так называемой Светлодарской дуги.

Корреспондентам «ПолитНавигатора» удалось пообщаться с военнослужащими, находящимися на передовых позициях возле посёлка Доломитное, а также с местной жительницей, которой снаряд, выпущенный украинской армией, повредил дом.

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Положение посёлка Доломитное само по себе довольно интересное: населённый пункт находится между подконтрольными ВСУ Новолуганским и Травневым (до недавнего времени – серая зона). Ситуация здесь идентична со всем известным Зайцево.Александр Гусар

Сейчас Доломитное является самой настоящей линией разграничения, последней линией.

«Вот здание их, там на высотке глаза у них, а чуть ближе сами позиции, флаг там висел, сначала украинский, потом – Правого сектора, они меняют их», — рассказал военнослужащий ВС ДНР с позывным «Хаки».

Другой военнослужащий с позывным «Каспер» сообщил, что до ближайших позиций ВСУ здесь не более 200-250 метров. Он также отметил весьма напряжённую обстановку.

«Ночь прошла не сказать, чтобы тихо: работало стрелковое, начиная от автоматов и пулемётов, заканчивая снайперским огнём. Отрабатывал тепловизором, видимо, так как было очень темно и туманно», — сказал военнослужащий.

П.Н.: Как вы себя ведёте при подобных провокациях?

«Каспер»: Сдерживаемся, терпим, соблюдаем «Минск» и тому подобное. Мы более спокойные, это они себя агрессивно ведут. Мы терпим и ждём.

П.Н.: Вам здесь противостоит «Правый сектор», есть ли разница между ними и ВСУ?

«Каспер»: Есть конечно, огромная. ВСУшники ведут себя адекватно и сдержано. ПС, как сказать, на 12 часов перед нами находится позиция, по которой они стреляют абсолютно «абыкуда». Я так считаю, что им лишь бы повеселиться — оружие в руках есть, чего бы не «покошмарить», попугать народ.

Необходимо отметить, что наиболее катастрофическим здесь является положение местных жителей, ведь им достается больше всего. Речь сейчас идёт не о каком-либо мародёрстве и так далее. Бойцы и местное население спокойно сосуществуют, однако, это не отменяет тот факт, что живут люди на линии фронта, без магазинов, школ, детских садов. И порою, просто выйти на улицу для них значит рискнуть всем, рассказывает местная жительница по имени Валентина.

П.Н.: В котором часу произошёл обстрел?

Валентина: (показывая на дыру в кирпичной кладке дома) Около 9 вечера, может без пятнадцати девять. Начались обстрелы. Слышу – «бабахнуло», и всё посыпалось, хорошо ещё что я за дверью была, так бы…

П.Н.: Как вы вообще здесь живёте, у вас ведь передовая прямо за домом?

Валентина: Страшно живём. Уже возраст такой, деваться и идти некуда. Каждую ночь обстрелы, бывает утихнет перед утром. А так могут и с вечера, могут и в глубокую ночь. Куда они стреляют и кто? Мы стараемся в «хату» прятаться, ну вот видите что? Это хорошо, что здесь тройная кладка, а так бы рухнуло всё.