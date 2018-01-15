15.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Названы два главных страха Порошенко

Петр Порошенко пока не решил две главные проблемы, ставящие под вопрос возможность его переизбрания на второй президентский срок. Речь идет о поддержке Запада и олигархов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первая проблема – поддержка Запада. Мы видим, что в отношении Петра Алексеевича наблюдается глубочайшее разочарование части западных элит в части того, что Петр Алексеевич обещал, и что он сделал со страной.

Наблюдается огромное недоверие в части действий и поведения украинской власти с западными деньгами и действий ее в отношении конфликта на Донбассе, который сегодня является кризисом, прежде всего, для Европейского Союза, хотя для США это – возможность.

Поэтому доверия нет, и на Петра Алексеевича Запад ставить не спешит. Мне кажется, окончательно он его еще не списал со счетов, но активно ищет новые кандидатуры.

Петр Алексеевич это понимает, и, мне кажется, кандидатура Вакарчука не просто так возникла. Это может быть компромиссной фигурой между нынешней властью и западными чаяниями. Но это – фигура человека, который в значительной степени контролируется нынешней властью и, наверное, окружение президента надеется, то и продолжит его контролировать в случае избрания.

Кроме того, Петр Алексеевич пытается откровенно шантажировать Запад. Петр Алексеевич активно работает против оппозиции, против возможных альтернатив, пытаясь создать в стране ситуацию политического вакуума, при которой он остается единственным возможным кандидатом и, таким образом, возможно, удастся заставить Запад «проглотить» второй срок Порошенко.

Эта стратегия тоже используется путем постоянной и целенаправленной дискредитации оппонентов», — сказал он.

По мнению эксперта, отношение западных элит к Порошенко станет понятно в начале осени этого года, а при явке около 50% на будущих выборах президента победит тот, кого поддерживает Запад.

Второй опасный для Порошенко вопрос – отношения с олигархами.

«Петр Алексеевич пришел к власти в значительной мере благодаря Фирташу, удержал власть в значительной мере благодаря Коломойскому, и в значительной мере продолжает удерживать власть благодаря Ахметову.

И вопрос, на кого олигархи сделают ставки в 2019 году, — сегодня не решен.

Петр Алексеевич находится в жестком конфликте с Фирташем, Коломойским, серьезные проблемы возникли и у Ахметова.

Вопрос того, как сконцентрировать поддержку олигархов в 2019 году – это второй ключевой вопрос, который решает Петр Алексеевич лично и который определяет, пойдет ли он на выборы или нет», — говорит эксперт.