22.01.2018, Донецк, Александр Гусар

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Названы предполагаемые виновники обстрела троллейбуса в Донецке, унёсшего жизни 8 человек

Троллейбус, обстрелянный украинской артиллерией на остановке Боссе города Донецка 22 января 2015 года, в результате которого погибли 8 и получили ранения 26 мирных жителей, мог быть обстрелян из орудия 2С7 «Пион» с позиций украинской 43-й отдельной артиллерийской бригады большой мощности.

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Об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил член общественной комиссии по сбору и фиксации военных преступлений украинской власти в Донбассе Иван Копыл.

«Согласно собранной нами информации, можно сделать предположение о том, что огонь по району Боссе мог вестись из 203-миллиметрового орудия «Пион», которое стреляет на расстояние до 37 километров. Мы задались задачей выяснить, кто мог стрелять и откуда. Так как «Пионы» – достаточно серьёзные орудия, нам удалось узнать, что они находились на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады большой мощности вооружённых сил Украины», – заявил Копыл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В январе 2015 года вышеуказанная бригада располагалась в районе Гродовка – Очеретино, и имела возможность свободно обстреливать практически всю территорию Донецка, в том числе, и улицу Куприна в районе Боссе.

«Нам удалось установить, что на тот момент 43-й бригадой могли командовать подполковник Анатолий Стуженко или полковник Евгений Добрынин, и кто-то из них вполне мог отдать приказ на обстрел Донецка», – добавил Копыл.

Также, рассказывая о вероятных исполнителях данного преступления, основываясь на информации, полученной из открытых источников, он назвал сержанта Александра Мельника и старшего солдата Николая Ставничука, как военнослужащих, непосредственно участвовавших в обстреле или обладающих какой-то информацией об этом событии.

В заключение Иван Копыл заявил, что использование орудия неизбирательного действия такого калибра является умышленным нанесением ударов по гражданскому населению как таковому, что, в соответствии с международными нормами, носит признаки военного преступления.