04.03.2018, Киев, Максим Карпенко

4 143 просмотров

Не дёргаться! У нас на тебя есть компромат! – как США управляют Порошенко

В США собирают компромат на Порошенко на случай, если их марионетка выйдет из-под контроля и решит начать самостоятельную игру. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший партнер Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко, бежавший в Европу после уголовного преследования на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, при помощи компромата на нынешнего президента страны, Штаты могут как приструнить Порошенко, так и заставить его покинуть свой пост.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Порошенко руководят из-за океана, американцы. Им надо насобирать максимально компромата на него, чтобы он был «подвешенным». Они смотрят: либо они управляют им и говорят, что нужно делать… Он конкретно получает указания оттуда.

Но, на всякий случай (мало ли, Порошенко может стать самостоятельным, захочет что-то делать сам, или ему очень понравится управлять государством самостоятельно, и он решит, что заокеанские партнеры ему больше не нужны), на него собирают максимальный компромат, чтобы управлять им.

В любой момент, если что-то пошло не так, они его вызывают и говорят: «Вот, на тебя есть то-то, то-то и то-то, значит, ты должен не дергаться и выполнять то, что мы тебе сказали».

Второй вариант — нашли они нового человека, которого хотят видеть президентом, более перспективного, они ему говорят: «Ты уходишь, потому что мы на тебя тут столько насобирали, ты плохой человек, коррупционер, уходи спокойно, тихо. Мы тебя не трогаем, но уступи свое место тому-то и тому-то».

Вот, из того, что я вижу, для чего собирается вся эта информация и компромат на него», — заявил Онищенко.