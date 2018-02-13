13.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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«Не плачь, а действуй!»: Украина решила «символически» помогать голодающей Африке

На 10-ом заседании Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями было принято решение продолжать принимать меры в знак памяти жертв голода 1932-1933 годов на Украине. В частности, совет поддержал инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ Богдана Дзюраха провести акцию по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Пережив трагедию умышленного уничтожения украинского крестьянства, когда тоталитарный режим навязал миру замалчивание фактов массового уничтожения голодом, Украина почтит память жертв голодомора, оказав помощь населению других стран, которое страдает от голода», — говорится в сообщении.

Под лозунгом «Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!» планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и украинцев в стране и за ее пределами.

По данным последнего доклада ООН, число голодающих в течение многих лет сокращалось, однако в последнее время этот показатель вновь начал расти. Сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек. Сейчас 37 стран мира, в том числе 28 африканских государств, нуждаются во внешней продовольственной помощи.