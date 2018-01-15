15.01.2018, Киев, Михаил Рябов

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Не просто падение, а признак краха: График обвала украинской гривны

График обесценивания украинской валюты свидетельствует не просто об экономическом падении, а имеет все признаки надвигающегося краха, пишет сегодня в своем блоге политолог Владимир Корнилов.

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«Динамика курса гривны по отношению к рублю за последний квартал. А я ж правильно понимаю: это все в связи с теми самыми небывалыми успехами украинской экономики, о которых нам рассказывают Порошенко и украинские эксперты?

Особенно меня веселят объяснения, которые тиражируют украинские СМИ: мол, обвал гривны связан с «сезонным падением». Да новогодние праздники всегда поддерживали и рубль, и гривну, поскольку народ наш только в это время и лез в кубышки, чтобы поменять скудные запасы валюты.

Если гривна так обваливается даже на Новый год, то это не просто падение, это признак краха», — пишет Корнилов.