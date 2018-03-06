06.03.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

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Не рой другому яму, укропский кляузник

Крым ушёл от Украины четыре года назад. За это время много воды утекло, включая жизненный уклад, как на полуострове, поднявшем российский флаг, так и в самой Неньке, окончательно скатившуюся в отхожее место.

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Понимая, что отколовшуюся территорию силой, с помощью НАТО, Обамой, Киллари, полпредом Волкером, мольбами и уговорами не вернуть, украинская сторона решила прибегнуть к проверенной практике закоренелых кляузников – завалить всевозможными исками Россию по принципу «пишите, пишите, авось что-нибудь да сработает».

Вряд ли в Киеве обольщаются, что с помощью бумаги им удастся отбить Крым назад. Цель поставлена совершенно иная: зудеть, жужжать, виться сортирной мухой, раздражать, действовать на нервы и заставить заплатить хоть что-нибудь, лишь бы отвязалась. А там видно будет.

В Киеве эту практику назвали «всеобъемлющей юридической попыткой достать Россию по всему фронту». Но на деле всё оказалось куда сложнее, поскольку для большинства судебных разбирательств требовалось согласие России на участие в украинском балагане.

Украинской стороне удалось состряпать всего три документа, не требующих для рассмотрения в международных инстанциях согласия России. Это конвенция по морскому праву, Международная конвенция по финансированию терроризма и конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Получилось смешно для всех, кроме Неньки. По признанию юридически подкованного «постпреда» президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, из трех инстанций, где можно было бы рассмотреть «дело о нарушении Россией конвенции по морскому праву» – Международного суда ООН, Международного трибунала по морскому праву и разового арбитража при нем – Украина выбрала заведомо слабейший из вариантов.

«Решение арбитража при Трибунале тоже будет обязательным, но по своему политическому значению не дотягивает даже до решения Трибунала. Мое личное мнение состоит в том, что наш доблестный МИД пошел на арбитраж, чтобы, грубо говоря, не позориться. Чтобы документы, которые они полтора года пытались нарисовать, лишний раз никто не читал и не смеялся», — полагает Бабин.

Да и то, в случае пэрэмоги, Конвенция ООН по морскому праву не предусматривает выплат денежных компенсаций в случаях, подобных украинскому. Более того, подобный иск является первым в практике морского права, что крайне осложняет ситуацию украинских юристов. Кроме того, никто не может помешать России выйти из конвенции, последовав примеру США, для которой эта бумага вообще не указ.

Что касается «ликвидации всех форм расовой дискриминации», то укрохунте удалось добиться от суда ООН довольно странного постановления с требованием к России разрешить «меджлис» и, внезапно, обеспечить в Крыму преподавание на украинском и крымско-татарском языках. С добрым утром, дорогой Капитан Очевидность!

Если с языками в Крыму ооновская судебная инстанция тупо промахнулась, требуя разрешить давно разрешённое, то с требованием легализации «меджлиса» она элементарно превысила свои полномочия, указывая суверенному государству отменить внутренний закон.

Можно с чистой душой заключить, что все эти околоюридические дрязги нужны Порошенко для внутреннего пиара, чтобы общество видело хоть какую-то работу политического истеблишмента.

В последнее время российская сторона решила побеспокоить свою проблемную соседку и в свою очередь заставить отдуваться в международных и даже внутренних судах. С одной большой разницей: по реальным, а не притянутым за уши обвинениям.

Об этом 28 февраля сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.

В частности, в украинские суды уже поданы жалобы от крымских организаций и предприятий с требованием возместить ущерб от прекращения поставок днепровской воды и за декабрьский блэкаут 2015 года.

Здесь требуется оценить красоту игры правительства Крыма. Украинские суды были обязаны принять дела к рассмотрению, поскольку Крым по украинским законам всё ещё считается украинской территорией. И, что самое удивительное, по ряду жалоб украинские суды иски крымчан удовлетворили.

Продуманы даже такие мелочи, как объединение однотипных исков от физических и юридических лиц в единое производство, наняты юридические представители от Крыма в украинских судах. Сделано это с целью не только увеличения компенсационных выплат, но и для того, чтобы не подвергать физических лиц опасности на территории Украины.

По этому поводу на Украине вышла духоподъёмная статья известной креаклицы и руками водительницы рукопожатнейшего канала Espresso.TV Ларисы Волошиной.

В своей статье Волошина не жалеет красок, посвятив добрую половину текста «нехорошим людям и предателям, укравшим Крым вместе с украинскими предприятиями», которые теперь пытаются нагреть Неньку на деньги. Создав отрицательную ауру вокруг крымского правительства, дубовая публицистка уповает на законность диверсионного подрыва ислямовцами опор ЛЭП на том основании, что «за 10 дней до того контракт был сорван». Воистину, мозги у жиночки отбиты полностью.

Тем не менее, во второй половине статьи сквозит беспокойство «а ну как прижмут украинские «фаберже» в судебных органах» – всё-таки, гадили Крыму со всей жлобской страстью, без оглядки на законы. Для вящего авторитета публицистка ссылается на мение на всё того же «крымского постпреда» Бабина.

У Бабина иски крымских организаций и физлиц тоже вызывают беспокойство. По его словам, подобная практика уже имела место. Но больше всего меджлисовского прихвостня волнуют не сами иски, а то, что они удовлетворяются украинскими судами с забавным объяснением «сложно сказать по каким причинам: коррупция, невежество или страх судейского корпуса». Кроме того, «постпред» указывает на «отсутствии координации между государственными органами».

Далее, юрист Бабин в обтекаемых фразах раскрывает свою мысль, которую следует понимать так, что украинскими судами, выносящими вердикты в пользу Крыма и крымчан, должны заниматься «соответствующие органы, как пособниками оккупантов».

«Давайте представим себе, что будет, если завтра появится судебное решение о незаконности прекращения поставок электроэнергии в оккупированный Крым. Сразу же появятся люди, которые начнут требовать: «Давайте выполнять решение суда, давайте включать свет на оккупированные территории, пускать воду», – нагнетает ужасы рагулиха Волошина.

Бабин предвосхищает следующий шаг российской стороны – подачу исков в международные правовые инстанции. При этом, юрист-эфенди начинает путаться в показаниях, сообщая, что это будет неприятной новостью, но позже принимается успокаивать читателей, что российским юристам будет невозможно прищучить Украину, поскольку «украинский МИД занимает консолидированную позицию».

На своей страничке в Фейсбук на статью Волошиной «крымский постпред» отвечает в странной манере «с одной стороны следует признать наличие внутренней проблемы», «с другой стороны, «кому надо» проблему уже решают». Основная идея: «заткнитесь, наконец, со своей публицистикой и прекратите лить воду на мельницу Кремля – предоставьте профессионалам решать внутренние проблемы». При этом, Бабин ссылается на некие «коррупционные и контрразведывательные риски» с замечательным финалом «караван деоккупации Крыма – идёт».

По-видимому, из всего этого следует, что иски о возмещении ущерба Крыму и его жителям от всевозможных блокад со стороны украинских «активистов» при полном непротивлении Киева всё-таки выйдут на международный уровень, поскольку в украинских судах последнее слово остаётся за толпой «патриотов Украины», прикормленной СБУ. Посмотрим, как «консолидированное» ведомство Чугункина будет вертеться на международных судах без помощи громил.