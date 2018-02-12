12.02.2018, Киев, Игорь Петров

1 775 просмотров

Не только бомбежки, но и «позитивная повестка»: В Киеве фантазируют о покорении Донбасса

У Украины нет четкой стратегии, что делать с Донбассом, Киев должен предложить непокорному региону «позитивную повестку». Об этом на круглом столе, посвященном Минским соглашениям, заявил Сергей Корсунский, директор Дипломатической академии при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Давайте представим, что завтра Россия ушла с Донбасса – «все, забирайте». И что мы сделаем? Я имею в виду в экономическом плане. Как мы будем возвращать население Донбасса, которое сейчас абсолютно развращено российской пропагандой?

Они не представляют, что происходит в Киеве, какая политика. Мне кажется, очень важно предложить этому населению позитивную повестку – что Украина собирается делать с восстановлением абсолютно разрушенной инфраструктуры.

Имеем ли мы ресурсы для создания рабочих мест? Будем ли мы возвращать промышленный, металлургический комплекс к работе у той модели, в какой он был, или мы видим как-то иначе?

Все это надо будет решать, как только суверенитет над Донбассом будет восстановлен», — поделился своими соображениями украинский дипломат.