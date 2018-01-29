29.01.2018, Харьков, Артур Манцевич

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Не верь глазам своим: харьковские виноделы научились производить «крымский» алкоголь

Так уж сложилось, что в нашей семье хожу по магазинам я. Знаю, где что купить, что сколько стоит, и где оно производится. Я также смотрю новости и поэтому догадываюсь, чего на полках харьковских супермаркетов быть не должно, но оно там, представьте себе, есть. Например, вино и коньяк с крымскими этикетками.

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Если года два-три назад всё это разнообразие можно было свалить на нераспроданные запасы, то теперь такое можно сказать лишь о марочных коллекционных экземплярах для гурманов, продающихся в фирменных магазинах, но не о ширпотребе. Ведь исчез же где-то в 2015 году симферопольский лимонад из наших торговых сетей, например, как и минеральная вода «Крымская».

А вот «Масандра» (с одним «с»!) никуда не исчезла. Такая продукция разливалась в Херсонской области на мощностях ООО «Камянка Глобал Вайн» в селе Отрадокаменка Бериславского района Херсонской области, юридический адрес предприятия — в Киеве. Впрочем, идут суды и обладатели фальшивой торговой марки могут и не договориться между собой, кто из них массандрее другого.

На территории Украины по-прежнему разливают вина под брендом «Инкерман» (ООО «Торговый дом «Инкерман» — дочерняя компания международного винодельческого холдинга «Inkerman International AB» (Швеция), которая ведет свою деятельность на территории Украины) и производит продукцию в Новой Каховке. Коньяки Крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай» («Бахчисарай», Lionel, «Марсель») разливаются на заводе «Таврия», а вина — на мощностях «Одессавинпрома».

В конце 2015 года в Харькове начали выпускать шампанское под известной торговой маркой «Новый Свет». Харьковский завод шампанских вин представил дегустационной комиссии 12 новых видов игристых и шампанских вин, которые запланировано начать выпускать и реализовывать под государственной торговой маркой «Новый Свет». «Важно понимать: шампанское Харьковского завода производится не по классической технологии, как Новом Свете или в Артемовске, и это обязательно будет указано на этикетке», — отметил советник министра аграрной политики Украины Александр Лиев. Центральная отраслевая дегустационная комиссия винодельческой промышленности в составе 25 человек тогда поставила выcшие баллы новой продукции ХЗШВ.

И продукт пошел по торговым сетям. Вот только зачем это делать? Продукция харьковского завода известна давно, у нее есть свои почитатели, и ее не надо переодевать в чужую этикетку.

21 января 2015 г. на заседании антикоррупционного комитета министр аграрной политики Алексей Павленко заявил: «Сегодня в планах Минагрополитики есть перерегистрация их [госпредприятий] в Киеве. Мы должны сохранить самобытные украинские бренды. Это дело чести. Я понимаю, что много времени прошло, но уверен — не все еще потеряно». Речь тогда шла о таких предприятиях, как «Азовский ликеро-водочный завод» (пгт. Азовское, Джанкойский район), объединение «Массандра» (пгт. Массандра, Ялта), «Магарач» (с. Вилино, Бахчисарайский район), госпредприятие «Завод шампанских вин «Новый свет» (Судак).

И ёжику понятно, что производить вне Крыма вина под названиями, которые содержат названия конкретных местностей полуострова, — значит вводить в заблуждение потребителей, и здесь уже будет идти речь об охране наименований мест происхождения товара. А как хочется иному производителю, чтобы его товар дошел до покупателя, пусть даже под чужой этикеткой. Но ведь это всё равно обман! Да, можно сколько угодно говорить, что иной контрафакт одесского или херсонского разлива стал в последнее время вполне даже съедобным и им не отравишься, как подделками крымского производства на территории полуострова. Да, украинских производителей задавила жаба в вопросе раскрутки собственных торговых марок. Но, например, «Рошен» не пытается выпускать австрийские конфеты «Моцарт» или швейцарский шоколад «Nougalines de Genève». Так, может, украинским виноделам стоит в этом брать пример с собственного президента?

Некоторые производители вина и торговые сети считают, что не надо отучать потребителя от привычных ему этикеток. А вдруг власть поменяется где-либо или еще случится, то как тогда вернуть на рынок то, чего там на самом деле нет, но на прилавках выставлено?

Вот такие сложные вопросы, ответ на которые несколько выпирает за рамки закона и здравого смысла. А впрочем, где вы видели закон и здравый смысл на территории послемайданной Украины? Вот то-то!