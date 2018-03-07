07.03.2018, Москва, Александр Че

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Не вините меня, Наталья! Мацейчук предложил Поклонской вместе возрождать Россию

«Читатели «ПолитНавигатора» прислали в редакцию фото из Московского Дома книги на Новом Арбате. На снимке можно увидеть польского журналиста Томаша Мацейчука, который держит в руках книгу депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Учитывая то, что Поклонская подготовила депутатский запрос, чтобы выяснить, имеет ли Мацейчук отношение к геноциду мирных жителей Донбасса, мы обратились к журналисту за комментарием.

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«Да, я действительно пришел в Московский Дом Книги на Новом Арбате и купил книгу о Николае II и его семье, а также книгу Поклонской. Не буду скрывать — прихожу туда часто, покупаю много российских книг и стараюсь много читать. Я являюсь поклонником белого движения, а к Николаю II отношусь с огромным уважением. Когда читаю о зверском убийстве царской семьи, мне реально хочется плакать. Это так больно… Вместе с Николаем II, его женой и детьми, умирала настоящая великая Россия, умирала под ударами красных варваров, выступающих против всего, что святое не только для русского человека, но и для поляка — против христианства, свободы и традиционных ценностей», — рассказал журналист.

При этом он признал, что с Поклонской у него разные позиции по Крыму и Донбассу, но утверждает, что ему «близко ее видение того, какой должна быть Россия.

«Несмотря на запрос Поклонской, я искренно желаю ей и ее поклонникам успехов в борьбе за возрождение белой и христианской России, а также победы над сталинистами, которых у вас, к сожалению, всё больше. Надеюсь, что благодаря таким людям, как она, когда-нибудь в Москве появятся памятники таким героям, как генерал Врангель или адмирал Колчак. И да, хотя я поляк, Врангель и Колчак — это тоже мои герои, герои, которые сражались против большевистского нашествия», — сказал Мацейчук.

Наш собеседник говорит, что читая книгу Поклонской, он хотел понять, что внутри у этого человека.

«Она настоящая патриотка, чувствуется, что у нее доброе сердце и глубокая душа, приходит к выводу Мацейчук. — Мне очень печально, что такой человек обвиняет меня в военных преступлениях. Это больно… Поэтому у меня возникает огромное желание встретиться с депутатом Поклонской и лично с ней пообщаться. Может, тогда она поймет, кто я, какая у меня позиция, и почему она такая. Может тогда она поймет, что я не против России и русских, а против красных и того правительства, которое правит сейчас Россией? Я готов отвечать за свои ошибки, они у меня есть и я с этим уже давно смирился.

Но я также готов защищать свою честь, когда меня обвиняют в поступках, которых я никогда не совершал и никогда не совершу. Военные преступления, зверства направленные против мирного населения и против пленных — это против моего кодекса чести, которому научили меня в армии и которому учили меня в детстве отец и дед — оба полковники Войска Польского».

При этом Мацейчук надеется, что, несмотря на разногласия по Крыму и Донбассу, он сможет найти общий язык с Поклонской и начать сотрудничество «на тех направлениях, где наши интересы совпадают».

Стоит сказать, что польский журналист, регулярно выступающий в российских политических ток-шоу, с постоянно становится фигурантом разного рода скандалов.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Мацейчуку, назвавшему ветеранов «красными фашистами», надавали тумаков в прямом эфире.

А недавно польский журналист и российский политолог Руслан Осташко решили выяснить в боксерском ринге, кто из них сильнее.