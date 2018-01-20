20.01.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Не «Закон о реинтеграции», а мина против Минских соглашений и мирного урегулирования

18 января, после трёх дней бурных обсуждений, подогретых беснованием проплаченных радикалов в центре Киева, Верховная Рада во втором чтении приняла закон № 7163 «О реинтеграции Донбасса». «За» проголосовало 280 народных депутатов – провластные фракции плюс подтанцовка в виде «Батькивщины» Юлии Тимошенко и «радикального» Олега Ляшко.

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Закон, который изначально позиционировался как возвращение ЛДНР в правовое поле Украины мирным путём, после внесения 673 поправок вышел крайне агрессивным, отражающим настроение тех представителей депутатского корпуса, кто умеет только нагнетать военную истерию. Так, нардеп и врач по образованию, Олег Мусий из микропартии «Народный контроль» потребовал уголовных преследований, зачисток и расстрелов «коллаборантов» (в окончательный текст такая «поправка» не вошла).

Впрочем, нардеп Мусий в данном случае не оригинален. «Ястребы» во власти неоднократно давали понять, что им желательно вернуть под свой контроль одни лишь территории. Нелояльное население, по их мнению, должно либо исчезнуть, либо бежать из страны. Ни радикалам, ни их хозяевам из «партии войны» невыгодно, чтобы протестные настроения в Восточной Украине получили мощнейшее подкрепление в виде нескольких миллионов голосов, сведя на нет все их усилия последних лет по изменению электорального баланса в свою пользу.

Из текста закона изъято упоминание о Минских соглашениях, что лишний раз подтверждает — вместо диалога и принятого «Комплекса мер по установлению мира», «партия войны» намерена возвращать Донбасс силовыми методами вопреки мнению большинства украинцев.

Прошлогодний ноябрьский социологический опрос группы «Рейтинг» свидетельствует о том, что минимум 73 % украинцев – за мирное разрешение конфликта. И только 11 % опрошенных за возвращение территорий вооружённым путём.

Выходит, народные депутаты в Верховной Раде представляют интересы агрессивного меньшинства.

Российская Федерация в законе объявлена «агрессором» (но при этом нардепы высказались против разрыва дипломатических отношений), а власти Донецка и Луганска «оккупационной администрацией». Из чего следует, что сторонники «войны до победного конца» стараются вытеснить из переговорного процесса не только ЛДНР, но и Россию. Вряд ли им удастся провернуть этот фокус на практике, но попытка сделана.

Тем самым «ястребы» постарались убить сразу двух зайцев. Во-первых, дать новое наполнение потерявшему смысл по их вине «нормандскому формату», и вновь заручиться поддержкой европейских лидеров, давно смекнувших, что в Киеве всеми силами саботируют любой прогресс по установлению мира в Донбассе. Во-вторых, перетянуть на себя одеяло и стать единственной стороной, с которой следует вести любые переговоры по утраченным территориям.

Интересно, что еще в конце прошлого года Верховная Рада, хотя и планировала обсуждение проекта закона № 7163, однако не ставила его в число приоритетных. Депутатское обострение произошло почти сразу же после заявления официальных властей США о возможном предоставлении Украине американского летального оружия и ПТРК «Джавелин», обретение которого любители воевать чужими руками приравнивают к военной победе и установлению контроля над отколовшейся территорией.

Таким образом, «закон о деоккупации» стал основным маркером, разделившим украинских политиков. На контрасте с депутатами ВР, работающими на эскалацию войны в Донбассе, против «закона» выступила «партия мира» во главе с оппозиционным политиком Виктором Медведчук, выразившим мнение, что депутаты ВР занимаются не поисками мирного решения конфликта, а саботируют участие в миротворческой инициативе России, действуя в угоду США.

Медведчук является автором плана по мирному урегулированию, который в разное время поддержали Франция и ФРГ (под названием «формулы Штайнмайера»), ряд чиновников из администрации Барака Обамы и Кремль. Простой анализ показывает, что «закон о дезинтеграции» противоречит первой части мирного плана – Медведчук предлагает, чтобы на первом этапе Верховная Рада реализовала пункты Минских соглашений путем принятия 4 законов (об амнистии, об особом статусе для Донбасса, о проведении местных выборов и о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации полномочий с целью расширения полномочий регионов Украины).

Среди украинских политиков и «активистов» в последнее время находится много выступающих за прекращение войны и переговоры с неподконтрольными Киеву территориями. На словах. На деле, как можно видеть, никто из говорунов и пальцем не пошевелил, чтобы помочь провести недавний, самый масштабный за последние три года обмен пленными, ставший возможный благодаря обращению Виктора Медведчука к Владимиру Путину, в результате чего домой вернулось более 300 человек. Зато пиариться на чужой гуманитарной миссии слетелись даже вставлявшие палки в колёса обмену пленных представители «партии войны».

Почему приходится продавливать даже такую важную и, казалось бы, простую гуманитарную миссию, как обмен военнопленными? Да очень просто. Обмен пленными по формуле «всех на всех» – это пункт № 6 Минских соглашений. Как показал самый массовый обмен пленными за последние годы, состоявшийся 27 декабря — это единственный пункт Минских соглашений, который выполняется. Но киевские алармисты уверены, что даже его нельзя выполнять, поскольку «коготок увяз – всей птичке пропасть».

Какие хорошие дела может привести в свою пользу «партия войны»? Кроме ненависти и списка людских потерь – ничего…