24.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Небылицы Парубия: «Российские снайперы» приходили с покаянием на Майдан

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий, координировавший штурмовиков во время Евромайдана, уверяет, что расстрелы боевиков в центре Киева зимой 2014 года были организованы представителями российских спецслужб.

Об этом Парубий заявил в ходе допроса на судебном заседании по делу о «госизмене Януковича», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я услышал первые выстрелы. Было тяжело точно идентифицировать откуда они могут исходить. Было впечатление, что это направление гостиницы «Украина». Те выстрелы, которые шли на Майдан, шли с того направления, гостиницы «Украина», но идентифицировать конкретное место, откуда они могли исходить, мне сложно. Так началось убийство на Майдане с утра 20 февраля», — сказал он.

По словам Парубия, выстрелы не были в направлении милиции.

«То, что я видел – выстрелы были по Майдану и в направлении Майдана», – сказал он.

Стрелять могла некая «третья сила», убежден Парубий.

«Я много слышал о наличии у Майдана российских снайперов. Об этом много мне давали информации. В том числе одной ночью ко мне пришел человек, который представился как один из бойцов диверсионной группы, сказал, что у них есть задача дестабилизации ситуации в Киеве, в том числе среди них есть снайперы. Я много слышал о наличии российских снайперов, третьей силы. Когда я говорю «третья сила», я имею в виду российскую силу. Поэтому я считал, что расстрел начал представители спецслужб Российской Федерации», – сказал Парубий.