29.01.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Некрофильский праздник в Одессе

Эх, молодой человек, не подумайте плохо – не придумали в моем когда-то веселом городе нового мрачного праздника. Просто – нет у нас иных слов по поводу очередного «торжества» нынешней власти. Судите сами!

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Этим утром улицу Пастера, что в самом центре Одессы, на пару часов перекрыли. Еще бы, ведь здесь местное начальства областного и городского уровня помпезно, под музыку военного оркестра и хоровые песнопения, чествовало… память погибших сто лет назад «героев Крут». Тех трех с небольшим сотен киевских юнкеров, студентов да гимназистов, которых украинская Директория отправила на верную смерть – против тысяч хорошо вооруженных и опытных красноармейцев бывшего подполковника царской армии, эсера Муравьева. Само собой, необстрелянных мальчишек быстро и беспощадно положили. Что характерно, их «отцы-командиры», лихо пьянствовавшие в штабном вагоне, почуяв, что дело швах (как будто это не было ясно с самого начала!), дали деру, бросив несчастных на гибель.

Любопытно, что руководивший этой «героической операцией» отставной прапорщик Аверкий Гончаренко ( по иронии судьбы – однофамилец одесского депутата-ренегата Алексея Гончаренко) потом преспокойно служивший и гетману Скоропадскому, и Петлюре. А в годы Великой Отечественной – ставший гаупшурмфюрером в пресловутой дивизии СС «Галичина». И тоже ухитрился смыться с поля боя, когда советские войска расколотили эту банду бандеровских наемников. Он прожил аж до 90 лет, мирно скончавшись в США. А совсем недавно – ему даже открыли мемориальную доску и назвали в честь него улицу в Броварах, под Киевом. Какая власть – такие и герои…

Бедных мальчиков похоронили на Аскольдовой могиле. И вернувшиеся ненадолго в Киев те, кто цинично и сознательно послал их на смерть, говорили прочувствованные и лживые речи. Хотя весь Киев понимал: жертва эта была нужна лишь для того, чтобы пан Грушевский и компания смогли спокойно собрать чемоданы. Право, вспоминается трагическая песня киевлянина Александра Вертинского памяти московских юнкеров. Помните: «Я не знаю кому и зачем это нужно, кто послал вас на смерть недрожавшей рукой…». Только здесь все хорошо знали имена трусливых политиканов. Да и сам «первый президент незалежной Украины» Михаил Грушевский через несколько лет преспокойно вернулся в Советскую Россию, заявив, что «сможет переступить через тела жертв борьбы». Само собой, ради неньки-Украины. Или – сытного академического пайка и профессорского оклада жалования?!

Но вернемся в Одессу. Здесь – нелепая и кощунственная тризна чинов режима, развязавшего гражданскую войну и отправляющего одних мальчишек убивать других, проходила под весьма странной мемориальной доской. Ее установили в честь отца и сына Лип – Ивана и Юрия. Папаша – был врачом, но прославился как оголтелый украинский националист и антисемит. Даже его единомышленники называли его «наш Пуришкевич» — в честь знаменитого депутата-черносотенца. А сынок – во время Великой Отечественной успел и посотрудничать с нацистами, и позлодействовать с бандеровцами. За что и получил заслуженную пулю.

Что характерно, ни один из них к Крутам отношения не имел. Но, не имея гербовой, наша самозваная власть пишет «славную историю» даже не на простой бумаге, а и вовсе, на предназначенной совсем для иных целей.

Вот я вас и спрашиваю – как еще можно назвать это кощунственное действо?! – День некрофила в оккупированном городе, где в очередной раз навязывают нам чуждые ценности и нелепые торжества. Им бы покаяться, да – как и предшественники, совести наши «отцы народа» не имели и не имеют.