02.03.2018, Симферополь, Максим Карпенко
  4 316 просмотров
ЕС, Крым, Россия, США

Немцы попросили русских еще раз освободить Германию


Представители восточной Германии, приезжавшие в Крым в составе делегации, попросили русских «еще раз освободить их страну». На этот раз — от американской оккупации.

Об этом в эфире ток-шоу «Все как есть» заявил крымский журналист Дмитрий Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Приезжала немецкая делегация, и там были люди, из восточных регионов, бывшей ГДР, которые олицетворяют проект «Геруссия». Так вот, в кулуарах они сказали открытым текстом — «Русские, освободите нас еще раз. Мы находимся в оккупированной территории. У нас американские базы. Придите еще раз», — рассказал Таран.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть