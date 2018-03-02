02.03.2018, Симферополь, Максим Карпенко
|4 316 просмотров
Немцы попросили русских еще раз освободить Германию
Представители восточной Германии, приезжавшие в Крым в составе делегации, попросили русских «еще раз освободить их страну». На этот раз — от американской оккупации.
Об этом в эфире ток-шоу «Все как есть» заявил крымский журналист Дмитрий Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«Приезжала немецкая делегация, и там были люди, из восточных регионов, бывшей ГДР, которые олицетворяют проект «Геруссия». Так вот, в кулуарах они сказали открытым текстом — «Русские, освободите нас еще раз. Мы находимся в оккупированной территории. У нас американские базы. Придите еще раз», — рассказал Таран.
Метки: Германия
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!Комментарии для сайта Cackle
14:46 2 мартаПеремога в Стокгольмском арбитраже обернулась зрадой: Украина попала в ловушку «Газпрома»
14:24 2 мартаКонфликт между Украиной и Венгрией набирает обороты
14:14 2 мартаЯнукович открещивается от американца, из-за которого предавал Юго-Восток
14:08 2 мартаУкраина заплатит сполна за жалкую подачку от Европы
13:51 2 мартаУкраина вернула России пограничников, захваченных на границе с Крымом
13:49 2 мартаИстерика в Раде: Мы тут замерзаем, а Европа помогает Путину!
13:30 2 мартаМеджлисовцы в бешенстве: Порошенко «динамит» с обещанной автономией
13:20 2 мартаБелорусская оппозиция требует от Лукашенко признать Крым российским
13:06 2 мартаНемцы попросили русских еще раз освободить Германию
12:46 2 мартаМёрзнем 3-4 дня, но не сдадимся Путину!- обращение «Нафтогаза» к населению Украины
12:23 2 мартаЯнукович хочет впихнуть родной Донбасс на Украину
12:17 2 марта«Реально мерзко»: Порошенко озвучил ответ на новые ракеты Путина
11:59 2 мартаКим Кардашьян рыдает: формы Надежды Савченко бьют рекорды
11:35 2 марта200 тысяч граждан РФ зачистим за неделю — Сенченко
11:31 2 мартаУкраинцы уже не видят будущего в своей стране
11:22 2 марта«Газпром» готовит контрудар на украинском направлении
11:11 2 мартаГенерал ВСУ ошарашен военными возможностями России
11:04 2 мартаУкраинские прокуроры хотят посадить за решетку миллион крымчан
10:46 2 мартаВ Раде истерика: ЮНЕСКО признало украинский язык поздним ответвлением от русского
10:32 2 мартаЭкс-депутат харьковского горсовета, отправленный в тюрьму за пост в соцсети, вышел на свободу
10:24 2 мартаВ Донбассе Украине следует готовиться к горьким и тяжелым сценариям — генерал ВСУ
10:10 2 мартаВ НАТО заплакали, осознав, что не могут остановить российскую армию
9:40 2 мартаБегство с Украины приобретает повальный характер
9:34 2 мартаТурчинова уличили в отсутствии яиц
6:30 2 мартаЭкс-спикер «Нафтогаза» призвал не радоваться «перемоге» в Стокгольме
23:58 1 мартаУкраинцы за границей нужны как дешевая рабочая сила
23:50 1 мартаУкраинские гастарбайтеры формируют уже 5% ВВП Польши
23:45 1 мартаУкраина превращается в отсталую страну, признали в Киеве
23:26 1 мартаУнитарная свинья для меджлисовцев
22:53 1 марта«Газпром» нанёс ответный удар Украине. Турчинов угрожает арестами
22:38 1 мартаРФ отправит в Донбасс медикаменты, литературу и продукты питания
22:31 1 мартаУкраине для выполнения Минска нужен волшебный пендель
22:18 1 мартаКрым готов передать Донбассу оборудование для мобильной связи
21:41 1 мартаМИД ЛНР: Порошенко и Турчинову не избежать ответственности за военные преступления
21:31 1 мартаОднопартийцы Трампа советуют Украине приготовиться к «неизбежной российской атаке»
21:21 1 мартаПаспорт с тризубом — это роскошь: Порошенко хочет затруднить получение украинского гражданства
21:05 1 мартаХарьковский исторический музей: от русских царей до боевиков «АТО»
20:50 1 мартаВ Париже и Берлине придумали «10 шагов» для Донбасса
20:41 1 мартаПравосеки грабят жителей Донбасса на незаконных блокпостах
20:27 1 мартаМиссия ОБСЕ: на Луганщине ВСУ обстреляли электроподстанцию с запасами ртути
20:13 1 мартаНа Луганщине «обдолбанный» украинский солдат расстрелял сослуживца из автомата
20:01 1 мартаЯков Кедми: американцы поставили Порошенко президентом Украины, чтобы насолить Меркель
19:52 1 мартаСегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст: старая песня зазвучала в Раде на новый мотив
19:41 1 мартаПослание Порошенко обращено к американцам – ради денег
19:33 1 мартаВ ООН насчитали 4,4 миллиона пострадавших от войны на Донбассе
19:22 1 мартаРоссийский малый и средний бизнес услышал положительные сигналы в послании Путина
19:14 1 мартаУкраинцы договорились с саудитами вместе строить самолет Ан-132
19:03 1 мартаПресс-конференцию Порошенко оценили, как парад самооправдания
18:52 1 мартаВ Москве предупредили Украину, что могут воевать на Донбассе и по-настоящему
18:43 1 мартаГлаву района на Киевщине поймали с чемоданом денег — всего 1,3 миллиона гривен
18:32 1 мартаКиевский политолог заподозрил Путина в стремлении конкурировать с Польшей за украинских выпускников
18:22 1 мартаКрымский мост откроют досрочно
18:04 1 мартаИнфекционная обстановка на Украине всё больше напоминает ситуацию в беднейших странах Африки
17:50 1 мартаУ Кличко попросили лучшую армию в Европе расчистить снег с киевских улиц
17:36 1 мартаВ Киевской области у наркодилеров изьято «дури» на 1 миллион гривен
13:51 2 мартаУкраина вернула России пограничников, захваченных на границе с Крымом
13:30 2 мартаМеджлисовцы в бешенстве: Порошенко «динамит» с обещанной автономией
13:20 2 мартаБелорусская оппозиция требует от Лукашенко признать Крым российским
13:06 2 мартаНемцы попросили русских еще раз освободить Германию
11:35 2 марта200 тысяч граждан РФ зачистим за неделю — Сенченко
11:11 2 мартаГенерал ВСУ ошарашен военными возможностями России
11:04 2 мартаУкраинские прокуроры хотят посадить за решетку миллион крымчан
9:34 2 мартаТурчинова уличили в отсутствии яиц
23:26 1 мартаУнитарная свинья для меджлисовцев
22:18 1 мартаКрым готов передать Донбассу оборудование для мобильной связи
18:22 1 мартаКрымский мост откроют досрочно
15:21 1 мартаКрым включен под защиту новейшего ракетного комплекса «Кинжал»
12:40 1 мартаСкандал: Бывшие украинские судьи отказались реабилитировать борцов за российский Крым
19:11 28 февраляПорошенко продолжает кормить меджлисовцев «завтраками» — виртуальная автономия до сих пор не согласована
14:24 28 февраляЛиберальный батюшка сеет смуту в Великий Пост
14:04 28 февраляКонституционный суд Украины отменил закон о защите языков меньшинств
11:19 28 февраляКокаин нашли в Аргентине, а прет в Геническе!
23:27 27 февраляИдея меджлиса устроить всеукраинский плач по Крыму провалилась
22:58 27 февраляКак США могут использовать сумасшедшую украинскую верхушку
22:52 27 февраляСША решили задушить Россию. Держать удар придётся долго
17:55 27 февраляКрымские татары не хотят обратно на Украину
16:10 27 февраляРоссийская авиация кошмарила корабли США в Черном море
15:52 27 февраляРоссия усиливает оборону Крыма, исходя из обстановки вокруг полуострова
14:54 27 февраляИзвестная крымская татарка объяснила, почему она поддерживает Путина
14:06 27 февраляКазаки поставили на место одиозных «пусечек»
13:34 27 февраляАмериканский беспилотник провел разведку вдоль российской береговой линии
12:37 27 февраляУкраинские патриоты не оценили: Pussy Riot попали и в ФСБ, и на «Миротворец»
23:48 26 февраляМеджлисовцы на митинге в Киеве покусились на целостность Украины
23:39 26 февраляУмеров на канале Порошенко фантазирует, как Запад «дожмёт» Россию
23:31 26 февраляРоссийский Крым готовит громкий судебный процесс против бандеровской Украины
23:10 26 февраляУкраинский министр рухнул в обморок после проклятий в адрес России
23:04 26 февраляЧубаров закатил истерику из-за стихов о 23 февраля
22:51 26 февраляЧубаров: Крымчане, докажите верность бандеровцам! Бойкотируйте российские выборы!
22:35 26 февраляКиев угрожает крымчанам тюрьмой за работу на выборах президента России
22:24 26 февраляСенченко заявил, что водной, товарной и энергетической блокады Крыма недостаточно
22:14 26 февраля«Крым будет невыносимо тяжелым»: Киев угрожает ужесточить блокаду полуострова
20:57 26 февраляНа канале Порошенко рассуждают, как лишение гражданских прав поможет вернуть Крым
20:40 26 февраляДжемилев хвастается: у меджлиса разведка сильнее, чем у НАТО
20:25 26 февраляЖириновский: В ответ на «страну-агрессора» — разрыв договора «О дружбе с Украиной»!
20:18 26 февраляМеджлисовцы и бандеровцы в Геническе решили ударить автопробегом по «оккупации»
20:10 26 февраляАнтикрымский шабаш в Стамбуле: Оставьте полуостров в покое, демоны!
19:39 26 февраляСевастопольские депутаты просят снять Собчак с выборов
16:23 26 февраляСуровый климакс: Геращенко пригрозила выборами Путина по всему миру
16:01 26 февраляЧубаров требует от Верховной Рады срочно утвердить виртуальную «автономию» в Крыму
15:28 26 февраляВ Верховной Раде продолжается истерика из-за выборов в российском Крыму
14:39 26 февраляМороз разогнал пикетчиков из-под посольства России в Киеве
14:20 26 февраляЧубаров негодует — украинские СМИ игнорируют хотелки Меджлиса
14:04 26 февраляВ Киеве жалуются, что крымчане и на повторном референдуме выберут Россию
13:53 26 февраляКак Порошенко в Мюнхене: «Международный форум» по Крыму в Киеве прошел в полупустом зале
13:24 26 февраляБеглые крымские майданщики устроили склоку из-за выставки о боевиках АТО
2:05 26 февраляМеджлисовец бандеровцу «побратим», союзник и расходный материал
17:11 25 февраляСоратники лидера «Русского блока» провели акцию в поддержку Басова
11:05 25 февраля«Ипанутый»: Климкин опять облажался с заявлением по Крыму
22:36 24 февраляЧийгоз: меджлис будет кошмарить и Россию, и Украину
22:27 24 февраляУкраинскому селу без выхода к морю – быть!
12:23 2 мартаЯнукович хочет впихнуть родной Донбасс на Украину
12:17 2 марта«Реально мерзко»: Порошенко озвучил ответ на новые ракеты Путина
10:24 2 мартаВ Донбассе Украине следует готовиться к горьким и тяжелым сценариям — генерал ВСУ
22:38 1 мартаРФ отправит в Донбасс медикаменты, литературу и продукты питания
22:31 1 мартаУкраине для выполнения Минска нужен волшебный пендель
22:18 1 мартаКрым готов передать Донбассу оборудование для мобильной связи
21:41 1 мартаМИД ЛНР: Порошенко и Турчинову не избежать ответственности за военные преступления
20:50 1 мартаВ Париже и Берлине придумали «10 шагов» для Донбасса
20:41 1 мартаПравосеки грабят жителей Донбасса на незаконных блокпостах
20:27 1 мартаМиссия ОБСЕ: на Луганщине ВСУ обстреляли электроподстанцию с запасами ртути
20:13 1 мартаНа Луганщине «обдолбанный» украинский солдат расстрелял сослуживца из автомата
19:33 1 мартаВ ООН насчитали 4,4 миллиона пострадавших от войны на Донбассе
17:00 1 мартаАлександр Захарченко: Общее будущее с Россией – наш твёрдый выбор
11:10 1 марта«Если ты не пи@рас – не ходи стрелять в Донбасс» — народное творчество республики
22:45 28 февраляСовет Федерации обвинил Порошенко в людоедстве
22:03 28 февраляОтмену языкового закона в Донецке назвали подтверждением разгула нацизма на Украине
21:38 28 февраляПутин требует от Украины начать прямые переговоры с ЛДНР
21:31 28 февраляРаскатали губу: Украина потребовала от ЛДНР 30 тысяч вагонов
21:23 28 февраляВнезапно: Украина решила восстановить контроль за соблюдением трудового законодательства в зоне «АТО»
20:59 28 февраляУкраина пошла против Германии на переговорах в Минске
20:34 28 февраляПорошенко анонсировал новый обмен пленными до конца недели
20:31 28 февраляШах и мат: Украинской делегации в Минске вручили список военных преступлений ВСУ
20:17 28 февраляЭмиссаров Порошенко на переговорах в Минске интересует только бабло
19:22 28 февраляВСУ выдали видео обстрела ЛНР за атаку на свои позиции
19:02 28 февраляНа Украине скрывают реальную статистику суицидов в «АТО»
18:50 28 февраляСБУ на Донбассе проводит массовые задержания неблагонадежных
18:09 28 февраля«В деталях кроется дьявол»: Порошенко озвучил план зачистки Донбасса
17:05 28 февраля«Уроем гадов!» – в ДНР жёстко отреагировали на отмену Украиной защиты языков нацменьшинств
14:04 28 февраляКонституционный суд Украины отменил закон о защите языков меньшинств
13:52 28 февраляМама Собчак бросилась на защиту польского националиста Мацейчука
11:09 28 февраляТревожный сигнал: ОБСЕ зафиксировала исчезновение бронетехники ВСУ из мест хранения
9:16 28 февраляУкраина попробует подгадить России накануне чемпионата мира по футболу
8:37 28 февраляМИД Португалии признал конфликт в Донбассе внутриукраинским и призвал Киев к диалогу с лидерами ЛДНР
22:29 27 февраляДепутат Госдумы: Хватит уже сопли жевать на Украине
21:02 27 февраляШтаб «АТО» продолжает бессовестно врать на своих официальных ресурсах
20:21 27 февраляДепутат Госдумы: у республик Донбасса хватит военных сил на сдерживание Украины
20:00 27 февраляКиеву напомнили, что такое войска Южного военного округа РФ
19:50 27 февраляВ ЛНР подсчитали небоевые потери ВСУ с начала года
18:07 27 февраляУкраина попытается уничтожить ЛНР и ДНР до осенних выборов глав республик
17:34 27 февраляВвод миротворцев в Донбасс по украинскому сценарию – это прямая интервенция
16:15 27 февраляРада решила штрафовать иностранцев за вьезд без разрешения на Украину и в зону «АТО»
13:54 27 февраляВСУ начали дневные обстрелы гражданских объектов
10:58 27 февраляПорошенко нашел новый повод для пиара на Донбассе
10:34 27 февраляОтказ Украины согласиться на выборы в Донбассе станет ее политическим самоубийством
8:41 27 февраляСудьба Донбасса в руках Суркова и Волкера, а не «нормандского формата»
17:47 26 февраляВ Мариуполе пару часов тушили десятиметровую стену огня на «Азовстали»
15:53 26 февраляПленный украинский солдат в шоке от всего того, что ВСУ натворили в Донбассе
15:00 26 февраляВ ЛНР разоблачили вранье Геращенко
14:42 26 февраляВСУ нанесли удар по Докучаевску
13:24 26 февраляБеглые крымские майданщики устроили склоку из-за выставки о боевиках АТО
11:16 26 февраляВ Киеве признали, что Россия не пришла на войну с Украиной
1:29 26 февраляСтарейший украинский снайпер ликвидирован в Донбассе
19:14 25 февраляПресс-служба штаба «АТО» старательно подчищает ляпы своих фейкомётчиков
19:11 25 февраляАртиллерия ВСУ массированно бьет по Горловке, есть разрушения
19:08 25 февраляБасурин предоставил схему обстрела санитарного автомобиля армии ДНР со стороны ВСУ
14:46 2 мартаПеремога в Стокгольмском арбитраже обернулась зрадой: Украина попала в ловушку «Газпрома»
14:24 2 мартаКонфликт между Украиной и Венгрией набирает обороты
14:14 2 мартаЯнукович открещивается от американца, из-за которого предавал Юго-Восток
14:08 2 мартаУкраина заплатит сполна за жалкую подачку от Европы
13:51 2 мартаУкраина вернула России пограничников, захваченных на границе с Крымом
13:49 2 мартаИстерика в Раде: Мы тут замерзаем, а Европа помогает Путину!
13:30 2 мартаМеджлисовцы в бешенстве: Порошенко «динамит» с обещанной автономией
12:46 2 мартаМёрзнем 3-4 дня, но не сдадимся Путину!- обращение «Нафтогаза» к населению Украины
12:23 2 мартаЯнукович хочет впихнуть родной Донбасс на Украину
12:17 2 марта«Реально мерзко»: Порошенко озвучил ответ на новые ракеты Путина
11:59 2 мартаКим Кардашьян рыдает: формы Надежды Савченко бьют рекорды
11:35 2 марта200 тысяч граждан РФ зачистим за неделю — Сенченко
11:31 2 мартаУкраинцы уже не видят будущего в своей стране
11:22 2 марта«Газпром» готовит контрудар на украинском направлении
11:11 2 мартаГенерал ВСУ ошарашен военными возможностями России
11:04 2 мартаУкраинские прокуроры хотят посадить за решетку миллион крымчан
10:46 2 мартаВ Раде истерика: ЮНЕСКО признало украинский язык поздним ответвлением от русского
10:32 2 мартаЭкс-депутат харьковского горсовета, отправленный в тюрьму за пост в соцсети, вышел на свободу
10:24 2 мартаВ Донбассе Украине следует готовиться к горьким и тяжелым сценариям — генерал ВСУ
10:10 2 мартаВ НАТО заплакали, осознав, что не могут остановить российскую армию
9:40 2 мартаБегство с Украины приобретает повальный характер
9:34 2 мартаТурчинова уличили в отсутствии яиц
6:30 2 мартаЭкс-спикер «Нафтогаза» призвал не радоваться «перемоге» в Стокгольме
23:58 1 мартаУкраинцы за границей нужны как дешевая рабочая сила
23:50 1 мартаУкраинские гастарбайтеры формируют уже 5% ВВП Польши
23:45 1 мартаУкраина превращается в отсталую страну, признали в Киеве
23:26 1 мартаУнитарная свинья для меджлисовцев
22:53 1 марта«Газпром» нанёс ответный удар Украине. Турчинов угрожает арестами
22:31 1 мартаУкраине для выполнения Минска нужен волшебный пендель
21:41 1 мартаМИД ЛНР: Порошенко и Турчинову не избежать ответственности за военные преступления
21:31 1 мартаОднопартийцы Трампа советуют Украине приготовиться к «неизбежной российской атаке»
21:21 1 мартаПаспорт с тризубом — это роскошь: Порошенко хочет затруднить получение украинского гражданства
21:05 1 мартаХарьковский исторический музей: от русских царей до боевиков «АТО»
20:50 1 мартаВ Париже и Берлине придумали «10 шагов» для Донбасса
20:41 1 мартаПравосеки грабят жителей Донбасса на незаконных блокпостах
20:27 1 мартаМиссия ОБСЕ: на Луганщине ВСУ обстреляли электроподстанцию с запасами ртути
20:13 1 мартаНа Луганщине «обдолбанный» украинский солдат расстрелял сослуживца из автомата
20:01 1 мартаЯков Кедми: американцы поставили Порошенко президентом Украины, чтобы насолить Меркель
19:52 1 мартаСегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст: старая песня зазвучала в Раде на новый мотив
19:41 1 мартаПослание Порошенко обращено к американцам – ради денег
19:33 1 мартаВ ООН насчитали 4,4 миллиона пострадавших от войны на Донбассе
19:14 1 мартаУкраинцы договорились с саудитами вместе строить самолет Ан-132
19:03 1 мартаПресс-конференцию Порошенко оценили, как парад самооправдания
18:52 1 мартаВ Москве предупредили Украину, что могут воевать на Донбассе и по-настоящему
18:43 1 мартаГлаву района на Киевщине поймали с чемоданом денег — всего 1,3 миллиона гривен
18:32 1 мартаКиевский политолог заподозрил Путина в стремлении конкурировать с Польшей за украинских выпускников
18:22 1 мартаКрымский мост откроют досрочно
18:04 1 мартаИнфекционная обстановка на Украине всё больше напоминает ситуацию в беднейших странах Африки
17:50 1 мартаУ Кличко попросили лучшую армию в Европе расчистить снег с киевских улиц
17:36 1 мартаВ Киевской области у наркодилеров изьято «дури» на 1 миллион гривен
17:31 1 мартаУчастницы киевского марша за права проституток вручили Гройсману «стальные яйца»
17:13 1 мартаМВФ предлагает Украине кредит в обмен на антикоррупционный суд и повышение цены на газ
17:00 1 мартаАлександр Захарченко: Общее будущее с Россией – наш твёрдый выбор
16:49 1 мартаСтало известно, сколько Украина должна МВФ
16:42 1 мартаОснователь «Азова»: Мечта Порошенко — бесхребетная Украина с «уехавшим по грибы» народом
14:46 2 мартаПеремога в Стокгольмском арбитраже обернулась зрадой: Украина попала в ловушку «Газпрома»
13:51 2 мартаУкраина вернула России пограничников, захваченных на границе с Крымом
13:49 2 мартаИстерика в Раде: Мы тут замерзаем, а Европа помогает Путину!
13:30 2 мартаМеджлисовцы в бешенстве: Порошенко «динамит» с обещанной автономией
13:20 2 мартаБелорусская оппозиция требует от Лукашенко признать Крым российским
13:06 2 мартаНемцы попросили русских еще раз освободить Германию
12:46 2 мартаМёрзнем 3-4 дня, но не сдадимся Путину!- обращение «Нафтогаза» к населению Украины
11:22 2 марта«Газпром» готовит контрудар на украинском направлении
11:11 2 мартаГенерал ВСУ ошарашен военными возможностями России
10:24 2 мартаВ Донбассе Украине следует готовиться к горьким и тяжелым сценариям — генерал ВСУ
10:10 2 мартаВ НАТО заплакали, осознав, что не могут остановить российскую армию
6:30 2 мартаЭкс-спикер «Нафтогаза» призвал не радоваться «перемоге» в Стокгольме
22:53 1 марта«Газпром» нанёс ответный удар Украине. Турчинов угрожает арестами
22:38 1 мартаРФ отправит в Донбасс медикаменты, литературу и продукты питания
21:31 1 мартаОднопартийцы Трампа советуют Украине приготовиться к «неизбежной российской атаке»
19:52 1 мартаСегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст: старая песня зазвучала в Раде на новый мотив
19:22 1 мартаРоссийский малый и средний бизнес услышал положительные сигналы в послании Путина
18:52 1 мартаВ Москве предупредили Украину, что могут воевать на Донбассе и по-настоящему
18:32 1 мартаКиевский политолог заподозрил Путина в стремлении конкурировать с Польшей за украинских выпускников
18:22 1 мартаКрымский мост откроют досрочно
17:00 1 мартаАлександр Захарченко: Общее будущее с Россией – наш твёрдый выбор
16:26 1 мартаСурков предложил назвать новую ракету в честь «Гиви»
16:12 1 мартаРоссия может направить на США пылающий метеорит
16:05 1 мартаНовейшие лазерные комплексы уже поступили на вооружение российской армии
15:21 1 мартаКрым включен под защиту новейшего ракетного комплекса «Кинжал»
15:13 1 мартаРада разразилась очередным истерическим антироссийским постановлением
15:10 1 мартаЗал встал после демонстрации Путиным нового российского оружия
14:59 1 мартаРоссия может незаметно подплыть под водой к США и уничтожить побережье
14:42 1 мартаЕще одна сенсация от Путина: Россия создала крылатую ракету, которая может лететь вечно
14:28 1 мартаСенсация от Путина: Американской системе ПРО – конец, у России – новое оружие
14:08 1 мартаПутин: ВОВ и «лихие 90-е» унесли равное количество людей
13:41 1 мартаРоссия планирует закрепиться в пятерке крупнейших экономик планеты
13:32 1 мартаНагнули «агрессора» на 60 миллиардов — на Украине захлебываются от восторга после Стокгольмского арбитража
13:06 1 мартаВ ближайшие годы решится, останется ли Россия суверенной — Путин
12:40 1 мартаСкандал: Бывшие украинские судьи отказались реабилитировать борцов за российский Крым
12:32 1 марта«Газпром» вернул деньги Украине
10:43 1 мартаШок для ультрапатриотов: «Агрессор» продолжает наращивать объем инвестиций в Украину
22:45 28 февраляСовет Федерации обвинил Порошенко в людоедстве
22:26 28 февраляЗрада: Австрия поддержала газопровод в обход Украины
21:38 28 февраляПутин требует от Украины начать прямые переговоры с ЛДНР
18:58 28 февраля«Заткнись, дура!» — Жириновский и Собчак устроили склоку на дебатах
18:09 28 февраля«В деталях кроется дьявол»: Порошенко озвучил план зачистки Донбасса
16:13 28 февраляСША готовят России ядерный апокалипсис
15:33 28 февраляЧтобы не подставлять украинских артистов, русские богачи заказывают их на корпоративы в Европе
14:24 28 февраляЛиберальный батюшка сеет смуту в Великий Пост
14:04 28 февраляКонституционный суд Украины отменил закон о защите языков меньшинств
13:52 28 февраляМама Собчак бросилась на защиту польского националиста Мацейчука
11:53 28 февраляДавай, до свиданья: Томаш Мацейчук уезжает из России
10:32 28 февраляРоссию ждет серьезный рост промышленного производства
9:45 28 февраляКиевский эксперт объяснил украинцам, почему у них нет шансов против русского менталитета
23:27 27 февраляИдея меджлиса устроить всеукраинский плач по Крыму провалилась
22:58 27 февраляКак США могут использовать сумасшедшую украинскую верхушку
22:52 27 февраляСША решили задушить Россию. Держать удар придётся долго
22:29 27 февраляДепутат Госдумы: Хватит уже сопли жевать на Украине
22:10 27 февраляУкраинский политик рассказал, когда стихнет антироссийский угар
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.