02.03.2018, Симферополь, Максим Карпенко

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Немцы попросили русских еще раз освободить Германию

Представители восточной Германии, приезжавшие в Крым в составе делегации, попросили русских «еще раз освободить их страну». На этот раз — от американской оккупации.

Об этом в эфире ток-шоу «Все как есть» заявил крымский журналист Дмитрий Таран, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приезжала немецкая делегация, и там были люди, из восточных регионов, бывшей ГДР, которые олицетворяют проект «Геруссия». Так вот, в кулуарах они сказали открытым текстом — «Русские, освободите нас еще раз. Мы находимся в оккупированной территории. У нас американские базы. Придите еще раз», — рассказал Таран.