06.02.2018, Симферополь, Олег Кравцов

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Немецкие политики проигнорировали угрозы посла Украины в Германии

Депутаты трех региональных парламентов Германии, приехавшие в Крым с официальным визитом, были удивлены качеством местных дорог.

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Об этом рассказал сообщил заместитель председателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

«Наши гости довольны визитом. Они убедились, что в Крыму из-за санкций дефицита продуктов нет. Самые благоприятные у них первые впечатления от пребывания. Когда мы ехали из аэропорта, они говорили, что слышали, что дороги плохие, а тут такая дорога хорошая. Я объяснил им, что дороги в Крыму строят и ремонтируют интенсивно последние четыре года», — сказал сопровождавший делегацию Гемпель.

В свою очередь депутат парламента Берлина Увэ Бронзон заявил, что поездка немецких парламентариев в Крым является «особым сигналом» о намерении сотрудничества с Россией.

«Мы хотим поездкой подать особый сигнал. Потому что совместное плодотворное сосуществование с Россией мы считаем очень важным, это все есть в нашей программе», — отметил Бонзон.

В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник накануне визита заявил, что визит немецких депутатов в Крым может иметь для них «плачевные правовые последствия».

Также, как сообщал «ПолитНавигатор», Мельник возмутился призывом глав правительств пяти федеральных земель Германии к смягчению антироссийских санкций.