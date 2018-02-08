08.02.2018, Симферополь-Киев, Максим Карпенко

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Немецкий депутат: В Крыму нет никакой «российской оккупации»

В Крыму нет никакой «российской оккупации», о которой заявляет Киев — население полуострова радо воссоединению с Россией, и это — навсегда. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил член немецкой делегации, посетившей полуостров, депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии Рогер Бекамп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкий политик также выразил надежду, что следующий его визит в Крым пройдет не в объезд через Москву, а напрямую из Украины.

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«Мы приехали через Москву, но очень хотели бы сюда приехать напрямую, по возможности… Мы уже с точностью можем сказать — к сожалению, то, что мы читаем в наших газетах, в Германии, не правдоподобно…

Мы поняли одно: санкции — это наказание людей, жителей Крыма, только лишь за то, что они проголосовали за то, чтобы быть с Россией. Мы много говорили о референдуме и рады, что был такой правдивый, настоящий референдум проведен.

Немецкое правительство получило вчера ноту протеста от украинского правительства о том, что мы находимся сегодня здесь. Хочу процитировать ноту протеста, которую мы вчера получили, что «мы ведем разговоры с временным оккупационным правительством Крыма».

Я хочу сделать заявление — мы здесь не видим никакую русскую оккупацию. Я много людей здесь встретил и познакомился, которые хотят быть с Россией. И это не временно, это будет постоянно», — заявил Бекамп.