 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
18.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, ЕС, Политика, Украина

Немецкий политик: Мы должны начать давить на Киев, нельзя давать финансы


Политики Франции и Германии формируют делегацию для поездки на Донбасс. Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия-1» заявил немецкий политик Андреас Маурер.

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«Мы хотим поехать туда и поговорить с людьми. Я уверен, что Украина подливает бензин в огонь конфликта, чтобы переложить решение этой проблемы на Россию. Для меня как европейца очевидно, что Киев не заинтересован в мирном решении вопроса Донбасса. Это тупик для Европы. Мы должны начать давить на политиков в Киеве. Нельзя давать финансы и поощрять движение в Европу страны, которая ведет войну против собственного народа», — сказал Маурер.

По его мнению, Верховная Рада приняла закон «о деоккупации Донбасса», чтобы украинские политики имели возможность поговорить о российской агрессии на экономическом форуме в Давосе.

«Последние годы такие заявления всегда звучат в преддверии форума в Давосе. Порошенко, Кличко, я уверен, снова туда приедут и будут говорить об агрессии России. Когда в Европе начинают потихоньку давить на Украину и спрашивать, когда она будет выполнять Минские соглашения, возникает новый план, как представить Россию как агрессора», — сказал Маурер.

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