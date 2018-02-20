20.02.2018
  1 205 просмотров
Криминал, Политика, Скандал, Украина

Неонацистские банды анонсируют новые антироссийские погромы в Киеве


Если украинская власть не запретит деятельность российских объектов в Киеве, то радикалы продолжат нападения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом  в эфире телеканала «Эспрессо», официально принадлежащего супруге главы МВД Украины Арсена Авакова, заявил один из орагнизаторов последнего погрома здания Россотрудничества в Киеве, главарь группировки ОУН Николай Коханивский, сообщает «Российская газета».

«Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур «страны-агрессора», — заявил Коханивский.

Он также отметил, что «флешмоб», как был назван погром, собрал 300-400 человек и что ни один из погромщиков не был задержан правоохранителями.

Кроме того, издание связывает погромы с инициативой Авакова о снятии охраны с украинских судов, под одним из которых боевик выстрелил в полицейского.

«Иными словами, спровоцировав подконтрольных ему боевиков на беспорядки, глава МВД теперь использует факт их освобождения для того, чтобы оказывать давление на украинские суды, шантажируя их снятием охраны и погромами, которые тот же Кохановский и другие, тоже «не чужие» Авакову банды широко практикуют не первый год. Таким образом, Украина стала первой европейской страной, где в руках министра внутренних дел собрана власть и над правоохранителями, и над организованной преступностью, и над неонацистскими бандами. Ему осталось получить власть над судами, чтобы этот противоестественный симбиоз никогда не давал сбоев», — резюмирует «РГ».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть