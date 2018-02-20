20.02.2018

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Неонацистские банды анонсируют новые антироссийские погромы в Киеве

Если украинская власть не запретит деятельность российских объектов в Киеве, то радикалы продолжат нападения.

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Об этом в эфире телеканала «Эспрессо», официально принадлежащего супруге главы МВД Украины Арсена Авакова, заявил один из орагнизаторов последнего погрома здания Россотрудничества в Киеве, главарь группировки ОУН Николай Коханивский, сообщает «Российская газета».

«Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур «страны-агрессора», — заявил Коханивский.

Он также отметил, что «флешмоб», как был назван погром, собрал 300-400 человек и что ни один из погромщиков не был задержан правоохранителями.

Кроме того, издание связывает погромы с инициативой Авакова о снятии охраны с украинских судов, под одним из которых боевик выстрелил в полицейского.

«Иными словами, спровоцировав подконтрольных ему боевиков на беспорядки, глава МВД теперь использует факт их освобождения для того, чтобы оказывать давление на украинские суды, шантажируя их снятием охраны и погромами, которые тот же Кохановский и другие, тоже «не чужие» Авакову банды широко практикуют не первый год. Таким образом, Украина стала первой европейской страной, где в руках министра внутренних дел собрана власть и над правоохранителями, и над организованной преступностью, и над неонацистскими бандами. Ему осталось получить власть над судами, чтобы этот противоестественный симбиоз никогда не давал сбоев», — резюмирует «РГ».