 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
08.01.2018, Киев, Елена Острякова
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Киев, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Пропаганда, Религия, Скандал, Украина

Неонацисты из С14 искали в Киево-Печерской Лавре следы ФСБ и дрались с верующими


Около 30 украинских праворадикалов из организации С14 сегодня блокировали выезд из Киево-Печерской лавры. Свои лица они скрывали под масками и держали в руках плакат «ФСБ – вон из Лавры», акпкдает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Неонацисты приставали к священникам и семинаристам с обвинениями в том, что они служат «русскому миру» и Путину. Те пытались избежать общения. С радикалами попытался пообщаться настоятель Лавры владыка Павел, но молодые люди сбивались на неконтролируемую истерику.

Отпор нападающим дали верующие. Женщины ругали неонацистов и били их сумками. Один из мужчин вызвал ярость пикетчиков тем, что сказал: украинская Нацгвардия убивает детей Донбасса. Неонацисты погнались за ним, но догнать не успели.

В С14 пообещали новые антицерковные акции – более многолюдные и агрессивные.

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