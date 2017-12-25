25.12.2017, Киев, Игорь Петров

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Неожиданно: Экс-главарь «Айдара» осудил поставку Джавелинов и действия министра-американки

Предоставление Украине летального оружия приведет лишь к эскалации конфликта на Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил народный депутат Украины Сергей Мельничук, бывший командир нацбата «Айдар», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оружие – это всегда эскалация конфликта. Именно летальное оружие может обострить; все-таки на фронте нужно было бы идти к мирному пути. Это оружие нам нужно было в 2014 году, в разгар конфликта, когда не хватало ее. Сейчас все стоят, никто не сдвинется с тех позиций, которые есть. Если будут маленькие передвижения где-то в «серой» зоне, то больших сдвигов на фронте не будет. Основное – это что дальше будет, договоренности между политиками, между представителями стран, президентами, чтобы все-таки решить этот конфликт миром», — сказал Мельничук.

По его словам, США и Россия решают судьбу Украины без ее участия. «Я до сих пор не понимаю, почему в переговорах между США и Россией, Волкером и Сурковым, нет нашего представителя, почему два геополитических игрока между собой договариваются об Украине», — сказал депутат.

Война будет идти до последнего украинца, и люди гибнут не столько от боевых действий, сколько от политики правительства Украины.

«Эта война никому не нужна. Я имею в виду, что две страны, которые ведут между собой борьбу, не только военную, в основном это экономическая борьба. Я вижу, что это борьба до последнего украинца. На фронте гибнут наши ребята, а на остальной части украинской территории идет уничтожение украинской нации. Медицинская реформа…», — сказал депутат, после чего его перебил ведущий, предложив сосредоточиться на теме передачи.

Но депутат все-таки закончил свою мысль. «Я скажу. Тут на порядок людей больше гибнет от политики наших властей», – заявил Сергей Мельничук.