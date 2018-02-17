17.02.2018, Киеве, Тамара Нечайло

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Несмотря на декоммунизацию, в Киеве торжественно отметили юбилей Щербицкого

В Киеве отметили 100-летие со дня рождения Владимира Щербицкого, с 1972 по 1989 год занимавшего должность первого секретаря ЦК Компартии УССР.

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Торжественное собрание, посвященное юбилею, проходило Международном выставочном центре на Левом берегу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе мероприятия также прошла презентация книги «ВВ.Щербицкий. Политический портрет на фоне эпохи», авторский коллектив которой возглавил знаменитый украинский ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.

В книге представлены около 400 документов и около 200 фотографий.

Вел мероприятие известный украинский археолог, историк, академик Петр Толочко, отметивший, что заслуги Щербицкого в развитии Украины сложно переоценить.

«Никогда Украина не была такой, как при Щербицком, — подчеркнул Толочко.

Торжественное собрание посетили ряд известных политиков: экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин, бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко, экс-омбудсмен Нина Карпачева, а также руководители разного ранга советских времен.

Депутат Верховной Рады прошлых созывов Георгий Крючков, работавший при Щербицком в аппарате ЦК КПУ, обратил внимание на достижения Украины того периода.

При Щербицком экономический потенциал Украины вырос в четыре раза, промышленный — в пять раз, а в таких отраслях, как энергетика, машиностроение — в 12 раз, объем продукции сельского хозяйства увеличился в два раза. Сегодня просто не верится, что этого можно было достичь. 27 лет все это валят и никак не могут довалить», — сказал Крючков.

Отдать дань уважения Щербицкому пришли легендарные футболисты киевского «Динамо» Андрей Биба и Владимир Мунтян по словам которых, именно при Щербицком футбол на Украине «стал социальным явлением». Они также рассказали, сколько для развития этого вида спорта сделал лично руководитель УССР.

Один из лидеров «Оппозиционного блока», депутат ВР Александр Вилкул напомнил, что вандалы уничтожили мемориальные таблички, установленные в память о Щербицком.

«Но лучшим памятником Щербицкому остается Украина, которую он оставил после себя. До сих пор абсолютное большинство промышленной продукции производится на предприятиях, построенных в те времена», — заявил Вилкул.

Экс-глава Счетной палаты Украины Валентин Симоненко, в советское время руководивший горисполкомом Одессы, рассказал, что в 1985 году УССР, по оценкам ООН, вошла в «пятерку» высокоразвитых стран.

«Сегодня же, по словам аналитиков Всемирного банка, Украина превращается и уже превратилась в деградирующий аграрно-сырьевой аппендицит мировой экономики, — сказал экс-глава Счетной палаты. — Вот вам тот перепад, который сегодня существует. Действительно, те методы и подход, которые в своей работе демонстрировал Щербицкий, в силу наших сегодняшних обстоятельств нужно пропагандировать и показывать, пока есть шансы поставить все на свои места»,

А вот лидер нынешней Компартии Украины Петр Симоненко обратил внимание, что на Украине принят закон о декоммунизациии, который фактически запрещает чествовать руководителей советской эпохи.

«Фактически всех нас признали преступниками, поскольку нам с вами современная Украина запретила говорить о Владимире Васильевиче. Законодательным актом считается, что это — эпоха преступлений, злодейских действий, уничтожения Украины», — сказал Симоненко, поблагодарив за смелость всех тех, кто не побоялся прийти на торжественное собрание.

При этом организаторы мероприятия рассказали журналистам, что ряд известных людей попросту побоялись прийти.

Среди присутствующих был замечен киевский журналист Дмитрий Гордон, ранее активно поддерживавший Майдан, но в последнее время превратившийся в ярого критика власти и украинских националистов, объявивших его агентом Москвы.