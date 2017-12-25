25.12.2017, Москва, Анастасия Самойлова

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Несмотря на договорённости об обмене пленными, на Украине идут все новые аресты

Сегодня в Москве была названа окончательная дата обмена пленными между Украиной и ЛДНР. Однако данный обмен – далеко не последний, ведь на Украине незаконно содержится ещё более 50 человек, а количество арестованных увеличивается с каждым днём.

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Об этом во время телепередачи «60 минут» рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Она подчеркнула, что в республиках до последнего верили, что обмен пленными пройдёт до Нового Года.

«Сегодняшний шаг – очень большое достижение, потому как стороны наконец-то смогли договориться между собой, и обмен по формуле «306 на 74» состоится. Сейчас мы активно к нему готовимся, и надеемся, что украинская сторона выполнит те обязательства, которые она ранее взяла на себя. К сожалению, хочу напомнить, что рекомендованные к обмену – далеко не все люди. По подтверждённым спискам, в застенках СБУ находится по крайней мере ещё 58 человек, мы будем настаивать на их дальнейшем освобождении. Также без исполнения пятого пункта Минских соглашений, которые говорят об амнистии и законе, запрещающем преследования, обмен по формуле «всех на всех», к сожалению, будет невозможен. Уже за последний месяц есть тринадцать новых арестованных лиц. В список трёхсот шести людей были добавлены даже те, кто был арестован совершенно недавно. Именно поэтому до принятия данного закона аресты будут продолжаться, и совершить обмен в полном объёме мы вряд ли сможем», – заявила Дарья Морозова.

Затем она прокомментировала ситуацию, сложившуюся с самим процессом отбора «достойных» к обмену:

«Это была действительно кропотливая и долговременная работа, которую мы делали на протяжении всего года. Мы очень долго «выверяли» списки. Сначала и сама украинская сторона подтверждала все списки, не было никаких проблем. Но потом у Киева внезапно возникла отговорка, связанная с тем, что, согласно украинскому законодательству, они не могут освободить часть людей – тех, кто совершил особо тяжкие преступления, а также тех, кого они причисляют к несвязанным с антитеррористической операцией.

Мы приводили очень много аргументов касаемо того, почему эти люди должны быть освобождены, как их можно освободить, искали всякие лазейки в украинском законодательстве, но, тем не менее, семеро одного не ждут, и было принято решение освободить тех, кого возможно освободить согласно украинского законодательства, а остальных перевести на второй этап».

Омбудсмен ДНР подчеркнула, что республика старается поддерживать связь с переговорщиком от Киева Виктором Медведчуком:

«Сейчас, по крайней мере, идёт более-менее честный диалог, потому можно надеяться на какие-то гарантии. СБУ, в свою очередь, ведёт себя, как обычно – постоянно меняются списки, находятся какие-то отговорки и так далее. Хочу отметить, что с их стороны были определённые провокации, но они не возымели эффекта.

Будем надеяться, что обмен пленными 27 числа всё-таки произойдёт».

Говоря о состоянии самих пленных, Дарья Морозова заявила, что в республике готовы ко всему:

«Насколько я знаю, одного человека привезут к нам уже после официального обмена потому, как он болен туберкулёзом, и его просто боятся везти со всеми, но этот вопрос мы ещё будем пытаться урегулировать. Насчёт остальных – не знаю. Со своей стороны, могу сказать так, что скорые помощи мы готовим, а как оно будет на самом деле, мы уже посмотрим».