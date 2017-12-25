 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
25.12.2017, Москва, Анастасия Самойлова
  179 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Права человека, Украина

Несмотря на договорённости об обмене пленными, на Украине идут все новые аресты


Сегодня в Москве была названа окончательная дата обмена пленными между Украиной и ЛДНР. Однако данный обмен – далеко не последний, ведь на Украине незаконно содержится ещё более 50 человек, а количество арестованных увеличивается с каждым днём.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом во время телепередачи «60 минут» рассказала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Она подчеркнула, что в республиках до последнего верили, что обмен пленными пройдёт до Нового Года.

«Сегодняшний шаг – очень большое достижение, потому как стороны наконец-то смогли договориться между собой, и обмен по формуле «306 на 74» состоится. Сейчас мы активно к нему готовимся, и надеемся, что украинская сторона выполнит те обязательства, которые она ранее взяла на себя. К сожалению, хочу напомнить, что рекомендованные к обмену – далеко не все люди. По подтверждённым спискам, в застенках СБУ находится по крайней мере ещё 58 человек, мы будем настаивать на их дальнейшем освобождении. Также без исполнения пятого пункта Минских соглашений, которые говорят об амнистии и законе, запрещающем преследования, обмен по формуле «всех на всех», к сожалению, будет невозможен. Уже за последний месяц есть тринадцать новых арестованных лиц. В список трёхсот шести людей были добавлены даже те, кто был арестован совершенно недавно. Именно поэтому до принятия данного закона аресты будут продолжаться, и совершить обмен в полном объёме мы вряд ли сможем», – заявила Дарья Морозова.

Затем она прокомментировала ситуацию, сложившуюся с самим процессом отбора «достойных» к обмену:

«Это была действительно кропотливая и долговременная работа, которую мы делали на протяжении всего года. Мы очень долго «выверяли» списки. Сначала и сама украинская сторона подтверждала все списки, не было никаких проблем. Но потом у Киева внезапно возникла отговорка, связанная с тем, что, согласно украинскому законодательству, они не могут освободить часть людей – тех, кто совершил особо тяжкие преступления, а также тех, кого они причисляют к несвязанным с антитеррористической операцией.
Мы приводили очень много аргументов касаемо того, почему эти люди должны быть освобождены, как их можно освободить, искали всякие лазейки в украинском законодательстве, но, тем не менее, семеро одного не ждут, и было принято решение освободить тех, кого возможно освободить согласно украинского законодательства, а остальных перевести на второй этап».

Омбудсмен ДНР подчеркнула, что республика старается поддерживать связь с переговорщиком от Киева  Виктором Медведчуком:

«Сейчас, по крайней мере, идёт более-менее честный диалог, потому можно надеяться на какие-то гарантии. СБУ, в свою очередь, ведёт себя, как обычно – постоянно меняются списки, находятся какие-то отговорки и так далее. Хочу отметить, что с их стороны были определённые провокации, но они не возымели эффекта.
Будем надеяться, что обмен пленными 27 числа всё-таки произойдёт».

Говоря о состоянии самих пленных, Дарья Морозова заявила, что в республике готовы ко всему:

«Насколько я знаю, одного человека привезут к нам уже после официального обмена потому, как он болен туберкулёзом, и его просто боятся везти со всеми, но этот вопрос мы ещё будем пытаться урегулировать. Насчёт остальных – не знаю. Со своей стороны, могу сказать так, что скорые помощи мы готовим, а как оно будет на самом деле, мы уже посмотрим».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть