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Несостоятельность Украины стала фактом
Сегодня украинское государство отказалось от выполнения предусмотренных Конституцией социальных обязательств перед гражданами.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
«Сегодня мы наблюдаем отказ государства от своих социальных обязательств. Это ни что иное, как неспособность государства жить по Конституции, в которой предусмотрено, что Украина — социальное государство. Сегодня ясно, что одежка социального государства не по карману Украине, чей ВВП так и не вышел на уровень 1991 года спустя 27 лет независимости. Поэтому получаются такие вот достаточно пессимистические итоги», — резюмировал политолог.
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