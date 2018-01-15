15.01.2018, Киев, Игорь Петров

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Неуклюжая попытка Луценко «отмазать» Порошенко обернулась новым скандалом

Возбуждение уголовного дела по отказу священника УПЦ Московского Патриархата в Запорожье отпевать крещеного в неканоническом «киевском патриархате» ребенка – попытка власти переключить внимание общественности со скандалов вокруг Петра Порошенко.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Кирилл Молчанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, уголовное дело в отношении УПЦ МП продемонстрировало юридическую безграмотность генпрокурора и президентского кума Юрия Луценко, а также его подчиненных.

«Если до этого все знали, что у него нет юридического образования, то, оказывается, не только у него, но и у многих в прокуратуре, — потому что там явно не знают, что, согласно ст. 35 Конституции, у нас Церковь отделена от государства, и нельзя преследовать ее за то, что она кому-то отказывает в каких-то таинствах. Вместо того, чтобы перекрыть один информационный скандал чем-то новым, он перекрыл его еще большим информационным скандалом», — сказал эксперт.