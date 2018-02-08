08.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Неукраинцев лишили права строить Украину

В Киеве объявили национальную идею, согласно которой, украинцы — это коренная нация страны, на базе которой и должна выстраиваться государственная идеология.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила одиозная украинская писательница-националистка Лариса Ницой, известная тем, что швыряла мелочь в русскоязычных продавцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы — независимая страна, и мы должны стать сильными, и мы станем сильными только при одном условии — если мы возьмем на вооружение национальную идею, а она есть и давно сформирована. Национальная идея — страна должна построиться украинской Украиной. Так, как Польша построена польской, как Германия построена немецкой, как Италия — итальянской. Это настолько очевидные вещи… Основная нация, коренная нация нашей страны — это украинский народ и нужно строить на базе этого народа», — заявила Ницой.