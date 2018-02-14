14.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Скандал, Украина

Ни дня без скандала: На Украине очередное громкое задержание


В киевском аэропорту «Борисполь» задержали мэра Одессы Геннадия Труханова. Его подозревают в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением. Уголовное дело по ч. 5 ст.191 УК против чиновника ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщила в своем блоге одесская журналистка Наталья Седлецкая, Труханов был за границей в то время, как его объявили в розыск.

«Геннадий Труханов сегодня утром прилетел из Варшавы в Киев, рейсовым самолетом в «Борисполь», сообщили мои источники в аэропорту. Мэр Одессы сразу был задержан пограничниками и передан сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины», — заявила Седлецкая.

Напомним, ранее НАБУ заявило о подозрении мэру Одессы и еще трем чиновникам городского совета и объявило их в розыск.

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