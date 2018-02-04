04.02.2018, Москва, Елена Острякова
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Донбасс, Спорт

Nike разместил ЛДНР на своем логотипе


Популярный спортивный бренд одежды и обуви Nike трансформировал свой бренд, посвятив его предстоящему лондонскому марафону. Вместо надписи NIKE под фирменной галочкой расположено сокращение LDNR.

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В данном контексте это означает, конечно, не поддержку республик Донбасса, а сокращенное написание слова londoner (житель Лондона) или сокращение слова London и слова running (бегущий). Ниже расположен слоган: «Приготовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Характерно, что в футболках с новым логотипом фотографируются знаменитости и размещают фото в соцсетях. Так поступили легкоатлетка Дина Эшер-Смит и актер Джеймс Макэвóй.

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