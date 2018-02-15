15.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Никто на Украине не допустит возвращения Донбасса до выборов

Никто из ведущих украинских политиков не заинтересован в том, чтобы жители республик Донбасса принимали участие в президентских и парламентских выборах в 2019 году.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной Рады прошлых созывов Спиридон Килинкаров.

«Я два дня изучал материалы, связанные с подготовкой основных политических игроков к президентской кампании. Никто из них не рассматривает возможности участия в выборах Донбасса. Это говорит, что до момента проведения выборов никакого движения в этом направлении не будет», — сказал Килинкаров.

Он напомнил, что на территории ЛДНР проживает 3,5 млн человек, что составляет 10 процентов от общего числа украинских избирателей.

«Появление голосов с Донбасса перевернет всю политическую карту. Позиции людей, живущих в ЛДНР, и живущих по другую сторону линии соприкосновения мало чем отличаются. Важную роль сыграют уровень мобилизации и Донбассе и разношерстное политическое поле на Западной Украине», — отметил политик.