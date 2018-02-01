01.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

Ночью Польша нанесла удар по Украине


Сегодня ночью польский Сенат Польши без поправок принял закон, проголосованный ранее нижней палатой Сейма и предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов, сообщает «Укринформ».

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В поддержку закона проголосовали 57 сенаторов, в основном от правящей партии «Право и Справедливость», против — 23 представителя оппозиции, еще два сенатора воздержались.

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