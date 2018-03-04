04.03.2018, Донецк , Николай Кузнецов

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«Новая почта» продала ДНР данные украинских мародёров

Украинский представитель грузоперевозок «Новая Почта», через которую АТОшники отправляют домой награбленное имущество жителей Донбасса, продал личные данные мародёров представителям ДНР.

Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данные паспортов всех мародеров, «воинив» так называемых ВСУ, отправлявших домой «посылки» из украденных у жителей Донбасса вещей – куплены у «Новой Пошты», − сообщил Бердичевский.