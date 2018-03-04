04.03.2018, Донецк , Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Компромат, Криминал, Украина

«Новая почта» продала ДНР данные украинских мародёров


Украинский представитель грузоперевозок «Новая Почта», через которую АТОшники отправляют домой награбленное имущество жителей Донбасса, продал личные данные мародёров представителям ДНР.

Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данные паспортов всех мародеров, «воинив» так называемых ВСУ, отправлявших домой «посылки» из украденных у жителей Донбасса вещей – куплены у «Новой Пошты», − сообщил Бердичевский.

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