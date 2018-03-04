04.03.2018, Донецк , Николай Кузнецов
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«Новая почта» продала ДНР данные украинских мародёров
Украинский представитель грузоперевозок «Новая Почта», через которую АТОшники отправляют домой награбленное имущество жителей Донбасса, продал личные данные мародёров представителям ДНР.
Об этом в социальной сети «Вконтакте» сообщил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Данные паспортов всех мародеров, «воинив» так называемых ВСУ, отправлявших домой «посылки» из украденных у жителей Донбасса вещей – куплены у «Новой Пошты», − сообщил Бердичевский.
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21:19 3 мартаУкраинская пропагандистка признает, что Стокгольмский арбитраж мог быть подкуплен
19:01 3 мартаПрощай, немытая, и здравствуй… И вентиль газа приоткрой!
18:03 3 мартаУкраина готовится к конфискации активов «Газпрома»
13:40 3 мартаГубернатор: Предприняты все меры, чтобы не допустить масштабные пожары в Иркутской области
22:42 2 мартаСША развязывают России руки в Донбассе
21:41 2 мартаПослание Путина вселило ужас в украинских экспертов
21:37 2 мартаНа Украине запретили книгу Михаила Задорнова
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